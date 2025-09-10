“Ја сам мислио да сте…” ЗАШТО СЕ чувени “намћор” ДУШКО РАДОВИЋ ЛИЧНО морао да се ИЗВИНИ Лепој Брени?
Душко Радовић замолио да упозна Лепу Брену, али њене речи након сусрета памтиће заувек. Ево шта се догодило...
Када се Лепа Брена појавила на естрадној сцени, многима је била занимљива због шкакљивих и духовитих текстова, који су били другачији у односу на оно што је југословенска публика до тада могла да чује. Популарност и пажњу стекла је брзо, али многи су сумњали у њену памет.
Један од њих био је и покојни Душко Радовић, који је веровао да је реч о још једној симпатичној девојци из провинције, која је покушала лепотом да стекне славу преко ноћи. Међутим, како је рад Лепе Брене и "Слатког греха" постајао све озбиљнији, а она постала највећа југословенска звезда, публика је почела да их цени као велике професионалце.
Радио-водитељ и рок критичар Марко Јанковић је у документарцу "Лепа Брена – Године Слатког греха" открио како је чувени српски писац, песник и новинар Душко Радовић, признао грешку и извинио се Брени.
"Душко Радовић је, када је била пауза, дошао до мене и питао ме је да ли може да се упозна са Бреном. Рекао сам му да то није никакав проблем, а потом сам их упознао", почео је Марко.
"Он је пружио руку Брени и рекао: 'Добар дан, ја сам Душко Радовић.' Брена му је на то одговорила: 'Шта ми се представљате? Ја вас знам. Сваког јутра слушам 'Београде, добро јутро''. Она је тада Душка фасцинирала! Он је изустио нешто невероватно. Рекао јој је: 'Ја сам дошао вама да се извиним, јер сам ја мислио да сте ви глупи'", рекао је Јанковић.
"Ја сам пао под миксету, нисам могао да верујем шта чујем! Душко је био очаран Бреном и упутио јој је извињење само због помисли да није интелигентна", говорио је Марко Јанковић.