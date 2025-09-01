clear sky
КЕЈТ И МЕГАН – ИЗМЕЂУ ОСМЕХА И ТЕНЗИЈА Истина испливала: ево зашто се војвоткиње не подносе!

01.09.2025. 18:20
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
megan i kejt
Фото: Printscreen Youtube/ Entertainment Tonight

Однос између војвоткиња Кејт Мидлтон и Меган Маркл годинама је под будним оком јавности. Иако су се првобитно чиниле као добре пријатељице, с временом је постало јасно да између њих постоји напетост.

Меган, супруга принца Харија, често је у интервјуима коментарисала разлике између себе и Кејт, док Кејт готово никада није јавно проговорила о јетрви.

Према речима Лизи Канди, бивше блиске пријатељице Меган, војвоткиња од Сасекса посебно је огорчена због тога колико јавност воли Кејт. 

– Меган се љути када види колико људи обожавају Кејт. Требало би да престане да се осећа запостављено и да стално глуми жртву – открива Лизи за Daily Mail.

вовоткиње
Фото: Printscreen Youtube/ CBS Mornings

Бивша пријатељица такође напомиње да Меган превише тежи да постане lifestyle икона, уместо да остане своја и изгради имиџ у складу са својим стварним идентитетом. 

– Није важно колико џема направи или које савете делистварно би требало да престане да глуми. Она није Марта Стјуарт – додаје Лизи.

Занимљиво је да је управо Лизи Канди била та која је упознала Меган с принцем Харијем још пре него што је Меган постала део краљевске породице. Њих две су се спријатељиле 2013. године на хуманитарном догађају, а касније је Лизи Меган помогла да пронађе „дечка из Енглеске“ – који је, како се испоставило, био принц Хари.

– Али чим јој је Хари ставио прстен на прст, Меган је нестала с друштвених мрежа и број телефона јој више није био активан – присећа се Лизи.

Иако су њихове различитости очигледне, овај унутрашњи поглед открива колико Меган Маркл заправо прати и упоређује свој живот са животом Кејт Мидлтон. А реакције јавности само додатно појачавају тензију између две војвоткиње.

кејт мидлтон меган маркл нетрпељивост
