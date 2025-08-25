(ВИДЕО) ШУШКАЊА ДА КЕЈТ МИДЛТОН ОПЕТ ИМА РАК СВЕ ГЛАСНИЈЕ Има само 41 килограм, спекулише се да носи перику?
Од последњег појављивања у јавности па до данас увелико се спекулише како се Кејт Мидлтон опет бори са раком који се вратио, с обзиром да је у јавност процурела прича да принцеза од Велса има само 41 килограм.
Међутим, добре вести су да се Кејт појавила 24. августа са породицом на недељној служби у цркви у Балморалу. Упркос недавним извештајима инсајдера да јој се здравље нагло погоршало, принцеза је изгледала добро, чак се у пар наврата и осмехнула. За сада су доступни само папарацо снимци из аутомобила, али оно што је покренуло нову лавину сумњи у њено здравље је изузетно светла коса која подсећа на перику?!
Информација да опоравак принцезе од Велса не иде жељеним током почеле су почетком августа. Према изворима блиским палати, Кејт нема апетит и због тога брзо губи на тежини - то је приметно чак и испод одеће:
„Кејт је болно мршава и људи су забринути да је то знак да се бори да се опорави од лечења рака - или још горе, да се рак вратио.“
Да се Кејт бори са раком објављено је у марту прошле године. Пре тога, принцеза од Велса је била одсутна из јавности скоро шест месеци, што је довело до бројних теорија завере: од гласина о неверству принца Вилијама до страхова фанова да се нешто догодило Кејт. Иако су се фотографије принцезе појавиле на друштвеним мрежама, оне су садржале бројне доказе да их је створила вештачка интелигенција.
Као резултат тога, Кејт је била приморана да да изјаву у којој признаје да се бори са раком. А у јануару ове године објавила је да је у ремисији. У јулу је Кејт Мидлтон рекла да јој је борба против болести веома тешка - чак и након прекида терапије, не може да се врати пуном животу:
"Током терапије глумите храбро лице, али после терапије долази најтежи део. Више нисте под лекарским надзором, али нисте ни у стању да функционишете као некада."
Најновије вести о Кејт Мидлтон извештавају да је агресивни третман био тешко подношљив. Поред тога, ситуацију је компликовала чињеница да није имала прилику да се нормално опорави - морала је да излази у јавност и да не показује колико јој је тешко. Зато је Кејтин нагли губитак тежине и касније одсуство из јавности уплашило фанове - сви се плаше да се стање будуће краљице погоршало.
Подсетимо се да Кејт није једина која се бори са раком - прошле године је објављено и да се краљ Чарлс ИИИ бори са раком.