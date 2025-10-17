МИСТЕРИЈА БРОЈА 33! Невероватна подударност у животу ТOMA КРУЗА! Фанови приметили необичан образац у његовим "љубавима"
Ако вам је мало чудних детаља о животу Тома Круза и његовим везама са Сајентолошком црквом, стиже нова необична занимљивост. И тиче се његовог бурног љубавног живота!
Љубавни живот Тома Круза (63) увек је интересантан медијима и јавности јер глумац важи за једног од најпожељнијих мушкараца планете, а ових дана је у њему наводно поново турбулентно.
Он се, према писању медија, више не виђа с глумицом Аном де Армас (37), али није то оно што је тема на друштвеним мрежама.
Један корисник је, наиме, приметио да се Том Круз, који иза себе има три брака, сваки пут развео у тренутку кад су његове супруге имале 33 године.
Бракови Тома Круза
Звезда филмова "Немогућа мисија", "Топ Гун", "Интервју с вампиром" и других први пут је стао пред олтар 1987, када се оженио глумицом Мими Роџерс.
Брак је трајао три године, а потом се глумац оженио славном Никол Кидман 1990. и развео се од ње 2001. године. Пар је, након једног трауматичног спонтаног побачаја, одлучио да усвоји двоје деце: Изабелу и Конора.
Tom Cruise's three ex-wives, Mimi Rogers, Nicole Kidman, and Katie Holmes, were all 33 years old when their marriages ended pic.twitter.com/Xx20IKxlum
— UberFacts (@UberFacts) April 9, 2023
Трећа Крузова супруга била је Кејти Холмс, с којом има ћерку Сури, а они су били у браку од 2006. до 2012. године.
Тајна броја 33 и објашњење сајентолога
Све су у тренутку развода имале 33 године, што је посебно интересантно због важности броја 33 у сајентологији, религији у којој холивудски глумац готово да има статус божанства и њен је најпознатији припадник.
Л. Рон Хабард, оснивач Сајентолошке цркве, описивао је 33 као "симбол жеље да се други просветле и воде према судбини". Овај број у сајентологији није део основних доктрина, али се повезује с нумеролошким концептом Мајстора учитеља и духовном идејом просветљења.
Какве везе има број 33 с разводима Тома Круза, односно зашто се од сваке супруге растао баш кад су дошле у те године, није јасно, а можда је у питању случајност.
Ипак, познато је да је глумац изузетно посвећен сајентологији, због које годинама није видео ћерку Сури, пошто су Кејти Холмс и она иступиле из Цркве по краху брака.
Том Круз, иначе, једини код којег је примећен овај детаљ: Леонардо Дикаприо је раскинуо с готово сваком својом девојком баш око њеног 25. рођендана!