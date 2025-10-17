overcast clouds
15°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Ово је лудо, али стварно ради! ТЕХНИКА ИЗ 1989. ГОДИНЕ УСПАВЉУЈЕ БРЖЕ ОД ТАБЛЕТА Испробајте још вечерас

17.10.2025. 17:44 17:49
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
Коментари (0)
сан
Фото: freepik ilustarcija

Можда звучи чудно, али у питању је један од најефикаснијих начина да се успавате

Ако вам се мозак не гаси ни када легнете у кревет, а сан вам бежи сатима, можда је време да испробате технику која постаје вирална - когнитивно мешање. Овај психолошки трик осмишљен је да „превари” ваш мозак и помогне вам да утонете у сан тако што прекида лавину мисли које вас држе будним.

Како функционише „когнитивно мешање”?
Уместо да покушавате да „угасите” мисли, ова метода предлаже да их замените насумичним сликама. Дакле, док лежите у кревету, уместо да размишљате о послу, рачунима или проблемима, замислите како држите шећерну вуну у луна парку, како шетате кроз шуму или правите палачинке у кухињи.

Поента је да слике буду неповезане и насумичне – да ваш мозак нема прилику да следи логичан ток мисли. Управо та „бесмисленост” успављује ум, јер га враћа у стање слично оном које настаје непосредно пре сна.

Когнитивни научник Лук Бодоен са Универзитета Симон Фрејзер осмислио је ову технику још 1989. године, док се и сам борио са несаницом. Његова каснија истраживања показала су да ова метода значајно побољшава квалитет сна, јер смањује менталну напетост пре спавања.

сан
Фото: freepik ilustarcija

Зашто ова техника помаже да заспите
Стручњаци објашњавају да ово мешање мисли делује као психолошка дистракција – скреће пажњу са брига и сигнализира телу да је време за одмор.

Према истраживању објављеном на конференцији Америчке академије за медицину спавања, учесници који су практиковали ову методу брже су тонули у сан и имали мирније ноћи.

Док традиционално „бројање оваца” делује превише репетитивно, когнитивно мешање подстиче разиграност и менталну лакоћу, што помаже телу да пређе из стања стреса у стање смирености.

Како да испробате технику вечерас
Смањите светло и легните удобно.

Изаберите насумичну слику – нпр. „планина”, „чамац”, „јабука”.
Визуализујте сваку реч – замишљајте себе у тој ситуацији.
Након неколико слика, пређите на нову групу речи – нпр. све које почињу истим словом.
Ако мисли поново „оду”, само их нежно вратите ка новим, насумичним сликама.
 

сан трик спавање несаница
Извор:
24седам
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВА ХРАНА ЛЕЧИ НЕСАНИЦУ Јапанци открили шта треба да једете да спавате као беба

Испробајте...

da

ОВА ХРАНА ЛЕЧИ НЕСАНИЦУ Јапанци открили шта треба да једете да спавате као беба

26.09.2025. 22:21 22:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПАТИТЕ ОД НЕСАНИЦЕ? Ставите ову биљкu под јастук и догодиће се чудо
јастуци

ПАТИТЕ ОД НЕСАНИЦЕ? Ставите ову биљкu под јастук и догодиће се чудо

12.07.2025. 21:19 21:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај