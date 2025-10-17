Ово је лудо, али стварно ради! ТЕХНИКА ИЗ 1989. ГОДИНЕ УСПАВЉУЈЕ БРЖЕ ОД ТАБЛЕТА Испробајте још вечерас
Можда звучи чудно, али у питању је један од најефикаснијих начина да се успавате
Ако вам се мозак не гаси ни када легнете у кревет, а сан вам бежи сатима, можда је време да испробате технику која постаје вирална - когнитивно мешање. Овај психолошки трик осмишљен је да „превари” ваш мозак и помогне вам да утонете у сан тако што прекида лавину мисли које вас држе будним.
Како функционише „когнитивно мешање”?
Уместо да покушавате да „угасите” мисли, ова метода предлаже да их замените насумичним сликама. Дакле, док лежите у кревету, уместо да размишљате о послу, рачунима или проблемима, замислите како држите шећерну вуну у луна парку, како шетате кроз шуму или правите палачинке у кухињи.
Поента је да слике буду неповезане и насумичне – да ваш мозак нема прилику да следи логичан ток мисли. Управо та „бесмисленост” успављује ум, јер га враћа у стање слично оном које настаје непосредно пре сна.
Когнитивни научник Лук Бодоен са Универзитета Симон Фрејзер осмислио је ову технику још 1989. године, док се и сам борио са несаницом. Његова каснија истраживања показала су да ова метода значајно побољшава квалитет сна, јер смањује менталну напетост пре спавања.
Зашто ова техника помаже да заспите
Стручњаци објашњавају да ово мешање мисли делује као психолошка дистракција – скреће пажњу са брига и сигнализира телу да је време за одмор.
Према истраживању објављеном на конференцији Америчке академије за медицину спавања, учесници који су практиковали ову методу брже су тонули у сан и имали мирније ноћи.
Док традиционално „бројање оваца” делује превише репетитивно, когнитивно мешање подстиче разиграност и менталну лакоћу, што помаже телу да пређе из стања стреса у стање смирености.
Како да испробате технику вечерас
Смањите светло и легните удобно.
Изаберите насумичну слику – нпр. „планина”, „чамац”, „јабука”.
Визуализујте сваку реч – замишљајте себе у тој ситуацији.
Након неколико слика, пређите на нову групу речи – нпр. све које почињу истим словом.
Ако мисли поново „оду”, само их нежно вратите ка новим, насумичним сликама.