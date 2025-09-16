НИСУ ЈЕ БЕЗ РАЗЛОГА ПРОЗВАЛИ „ЖЕНОМ С НАЈВЕЋИМ М**ИМА У ХОЛИВУДУ” Погледајте Шерон Стоун у новој модној кампањи
Три деценије након улоге која је свет оставила без даха у култном филму „Ниске страсти”, америчка глумица Шерон Стоун поново је на модном трону.
Овога пута, у сарадњи са модном кућом Муглер, постаје заштитно лице нове ре/едит кампање – колекције од 24 look-а која реинтерпретира најпознатије Муглерове архивске креације.
На снимцима које потписује Бранислав Шимончик, Стоунова доминира у низу поза које одишу снагом и суптилном еротиком. Њена фигура и став у овој кампањи нису само омаж модној историји, већ и порука свим женама да снага и сензуалност могу да иду руку подруку – и то у свакој животној деценији.
Фотографије које славе моћ и тело жене
Инспирисана естетиком деведесетих, трилера тог доба и легендарним кампањама које су потписивали Ги Бурдан и Хелмут Њутн, Шерон се појављује као статуарна дива: седи у откопчаном блејзеру, наглашене голотиње и у високим потпетицама, док поред ње стоји мушкарац у доњем вешу – кадрирање које јасно ставља жену у позицију моћи.
На другој фотографији, Стоунова доминира вртом у дугој црној вечерњој хаљини и блиставим минђушама, док јој наги мушкарац стоји наспрам. На трећој, седи прекрштених ногу у црвеним хеланкама – очигледна алузија на чувену сцену испитивања из „Ниских страсти”.
Икона која је редефинисала феминизам у Холивуду
У кампањи носи моделе које је дизајнирао Манфред Тијери Муглер, из периода од 1985. до 2000. године, а сваки комад одражава њену каријеру – каријеру жене која је од секс симбола постала симбол моћи и отпора.
У документарцу „Sharon Stone: The Survival Instinct”, глумица говори о томе како је свесно одбацила етикету холивудске фам фатал да би свету показала своју интелигенцију и карактер. Одувек је била гласна у борби против мизогиније у филмској индустрији и једна од првих која је захтевала једнаку плату. Холивудски продуценти тада су је прозвали „женом с највећим м**има у Холивуду”.
Жена која никада није пристала да је дефинишу мушкарци
Попут Памеле Андерсон, која је од исмеване фигуре постала симбол издржљивости, Шерон је годинама одбијала да буде сведена на сексуални објекат. Њена снага и непоколебљивост сада су преточене у Муглерову нову кампању, која слави управо ту врсту женске победе – смелу, самосвесну, непокорну и бескомпромисну.
Када и где стиже колекција
Капсула колекција Муглер ре/едит биће доступна од септембра 2025. на званичном сајту mugler.com и у одабраним радњама широм света.