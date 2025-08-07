few clouds
Нови Сад
ОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ДО ПАРИЗА И ЕГИПТА! Манекенка из Србије се удала за милијардера, сад показује ЗЛАТНИ БИКИНИ, а злато има и у стану!

07.08.2025. 18:19 18:30
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Фото: printscreen / Instagram / anika_bozic

У Египту има вилу на плажи. Стан у Паризу је цео у злату.

Манекенка из Сремске Митровице, Аника Божић, удала се за милијардера након чега живи на две локације- у Паризу и Египту.

Аника ужива у луксузу, а на мрежама показује како изгледа њен живот. Сада је позирала на плажи у златном бикинију и одушевила пратиоце вирком линијом.

Комплименти на рачун њеног изгледа само су се низали.

"Дуго се нисмо видели", написала је она у опису.

Има стан у злату

Подсетимо, Аника један део године проводи у Паризу где у центру града има стан који је сав у злату док јој се кућа у Египту налази на самој плажи. Летње дане обично проводи баш на тој локацији, како би поред мора могла да ужива и опусти се са супругом Јусуфом ал Сарајем и сином Омаром.

- Сваки простор има своје чари, тешко је поредити стан у центру града и кућу на плажи - рекла је једном приликом Аника за "Супер ТВ".

манекенка париз египат богатство
Магазин Гламур
