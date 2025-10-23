Оставила певача због "ратника светлости"! ЕРОС РАМАЦОТИ ЈЕ ИЗГУБИО ВОЉЕНУ ЖЕНУ ЗБОГ СЕКТЕ Она "веровала" да је сестра Исуса Христа
Ерос Рамацоти био је 11 година у браку са Мишел Хунзикер.
Певач Ерос Рамацоти одржао је два концерта у Амстердаму, 17. и 18. октобра у чувеној "Ziggo Dome" арени. Чак 30 хиљада посетилаца је присуствовало спектакуларном наступина познатог италијанског музичара. Поред богате музичке каријере, Рамацоти је познат и по бурном љубавном животу.
Његов први брак са Мишел Хунзикер распао се због њене посвећености секти. Она је била део озлоглашеног култа "Ратници светлости". Растали су се након 11 година брака, а имају ћерку Аурору. Поменута секта је убедила Мишел да напусти све битне људе и окрене се новом животу посвећеном религији.
Секта јој је потпуно уништила приватни живот, удаљила је од породице и пријатеља, а због њихових правила изгубила је и супруга. Годинама је поштовала строга правила култа, није имала интимне односе и остала је без велике своте новца. У интервјуу за немачки Стерн открила је да су је уверили како је у прошлом животу била супруга СС-овца, због чега је осећала кривицу. Веровала је и у њихове бизарне тврдње да је храна "зла", па је постала веганка.
"Прича звучи несувисло: Исус Христ је имао сестру која се заљубила у римског војника, издала свог брата и отишла с војником у Рим. Али Римљани нису хтели ни да чују за њу, па је живела у сиромаштву и беди. Била је то казна за издају. Та сестра сам била ја. Веровала сам да се то догодило у прошлом животу и да ту кривицу носим на својим плећима", испричала је Мишел.
Мишел је признала да се придружила секти у тренутку када је њен брак с Еросом био на ивици због сталних раздвојености. Стрес је почео да утиче на њено здравље, па је потражила помоћ терапеуткиње, с којом је убрзо развила пријатељски однос, не слутећи да је она део групе "Ратници светлости", која ју је потом увела у своје редове.
Када је Ерос открио шта се дешава с Мишел, покушао је да је спасе, дајући јој избор између њега и секте. Њена одлука да остане уз секту заувек је променила ток њиховог брака.
Након година борбе, Мишел је напустила секту и поново пронашла срећу поред италијанског предузетника Томасоа Трусардија. Пар се венчао 2014. и добио две ћерке, Соле и Целесте. Ипак, њихова љубавна прича завршила се овог пролећа, развели су се због "непомирљивих разлика", а не због сенки прошлости.