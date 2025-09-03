ОВО ЈЕ ПРАВА НАСЛЕДНИЦА СОФИЈЕ ЛОРЕН Фатална Румунка није само лепа већ и хумана, а притом говори пет језика – њен мото је: живети отвореног срца
Велику пажњу украла је на филмском фестивалу у Венецији где је очарала својом фотогеничношћу и гламурозном црном хаљином са златним детаљима.
Мадалина Дијана Генеа, рођена 8. августа 1987. у румунском граду Слатини, једно је од најзанимљивијих имена које спаја свет моде, филма и гламура.
Каријеру је започела већ с 15 година када ју је у Милану открио познати талијански дизајнер Гатинони, а од тада се није заустављала – ходала је пистама за светски познате брендове и снимала бројне рекламе које су је позиционирале као тражено лице модне сцене.
Њен глумачки деби догодио се 2011. године у италијанској комедији „I soliti idioti”, а убрзо су уследиле запажене улоге.
Посебну пажњу привукла је у филму „Youth” редитеља Паола Сорентина, а потом се појавила и у „Zoolanderu 2” и у „House of Gucci”, где је глумила легендарну Софију Лорен. Тиме је показала да није само фотогенична, већ и изузетно талентована.
Иза блештавила рефлектора, Мадалина је посвећена и хуманитарном раду.
Укључена је у иницијативу Artists for Peace and Justice и активно се залаже за побољшање услова у здравственим установама у Румунији – међу осталом, донирала је за обнову породилишта у свом родном граду.
Течно говори пет језика и описује себе као светска путницу без сталне адресе, али с јасном мисијом – живети отвореног срца.
У приватном животу постала је мајка 2017. године када је с тадашњим партнером, румунским бизнисменом Матеијем Стратаном, добила ћерку Шарлот.
Медији су је током година повезивали с бројним познатим мушкарцима, међу којима су Леонардо Дикаприо, Жерар Бутлер, Мајкл Фасбендер и недавно – тенисер Григор Димитров.
Позната по свом заводљивом стилу и елеганцији, Мадалина често одузима дах на црвеним теписима, кампањама и едиторијалима.
Било да носи раскошне хаљине или позира у купаћим костимима на егзотичним локацијама, њена појава не пролази незапажено.