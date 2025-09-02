(ФОТО) ПОСЛЕ ТЕШКЕ БОРБЕ СА РАКОМ Принцеза Катарина се вратила кући КАО ПОБЕДНИК, захвална на љубави и молитвама које су јој давале снагу
Након десет месеци борбе са тешком болешћу и непрестане храбрости, принцеза Катарина поново је у Београду – излечена, захвална и спремна да настави свој живот и хуманитарну мисију.
Након десет месеци лечења и опоравка у иностранству, Њ.К.В. принцеза Катарина Карађорђевић вратила се у Београд, у Краљевски двор, излечена од рака, објавио је на својој Фејсбук страници њен супруг, престолонаследник Александар Карађорђевић, истичући да повратак принцезе представља не само личну победу већ и тренутак дубоке захвалности свима који су је подржавали током тешког периода.
"Моја супруга, Њ.К.В. Принцеза Катарина вратила се у Београд, у наш дом, Краљевски Двор, излечена од рака након десетомесечног лечења и опоравка. Њен повратак није само лична победа, већ и тренутак дубоке захвалности за љубав и молитве које су је носиле кроз ово искушење“, навео је Карађорђевић.
Прво јавно појављивање принцезе након болести заказано је управо у Београду, а како је саопштено, детаљи ће бити ускоро објављени. И током најтежих тренутака, принцеза Катарина није прекидала свој хуманитарни рад.
Како се наводи даље у саопштењу, захвалност за пружену медицинску помоћ упутила је лекарима и особљу Центра за рак “Memorial Sloan Kettering Cancer Center” у Њујорку и УПМЦ болнице у Питсбургу.
“Њихове руке донеле су ми исцељење, а њихово саосећање храброст”, пренео је у свом саопшењу реченицу своју супруге.
Како је пренео, она је са емоцијама говорила о огромној подршци коју је добијала из целог света.
“Десетине хиљада молитви и порука стизале су ми у мојим најтежим тренуцима, сваку сам носила у свом срцу. Сазнање да нисам сама давало ми је снагу када сам се осећала немоћно. Никада не бих успела без љубави моје породице, мојих пријатеља и свих који су били уз мене”, наводи се у саопштењу.
Како је додао, чак и у најтежим тренуцима, није заборавила оне којима је потребна.
Каже да оно што је највише одржавало била је свест о свима којима је потребна, а та мисао додаје се, дала му је снагу да се бори, да се опорави и да се врати кући.
“Мој највећи сан током свих ових месеци био је да се вратим у земљу коју волим“, преноси се у саопштењу изјава принцезе.
Принцеза Катарина је искористила овај тренутак да подсети на значај опреза и наде у борби против рака. Она је навела да рак не погађа само тело, он искушава дух. Али рани прегледи спасавају животе, а нада лечи срца.
Наводи се и да је њена жеља да поново прошета Беорадом, да буде близу људи које воли и то је, додаје се, њена највећа радост. Изразила је и захвалност својој породици и пријатељима.
“Са обновљеном снагом, моја супруга радује се наставку своје хуманитарне мисије, служећи народу Србије, Републике Српске и Грчке, са истом посвећеношћу која ју је водила кроз ово искушење”, навео је Карађорђевић.