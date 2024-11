ПОЗНАТИ БЕЖЕ ИЗ АМЕРИКЕ ОД ТРАМПА Ево ко од глумаца пакује кофере после избора у САД

Док је Трампова победа за неке једини разлог селдибе, за друге је једнако важан повод био, како су навели, хаос у земљи, односно политичке прилике у САД.

Међу онима који напуштају САД и селе се у Велику Британију, конкретно због Трампа је, звезда серије "Ружна Бети". Америка Ферера, према писању Дејли мејла, сматра да у Великој Британији може да обезбеди боље прилике за сина Себастијана и ћерку Луцију.

Извор близак глумици открио је да јој је Трампова победа тешко пала и да јој је мука због политичког преокрета. Према истом извору, веома је разочарана због пораза Камале Харис.

"Веровала је да је Америка боља од овога", рекао је извор.

Ипак, селидба не значи потпуни раскид с Холивудом, Ферера планира да балансира професионални ангажман у Америци и живот у Великој Британији.

"И даље ће радити у Америци и заговарати права Латиноамериканки и жена, али због породице и образовања деце преселила би се у иностранство. Деца су јој приоритет, а Лондон види као место где може да им пружи најбоље могуће прилике", додао је извор.

Ферера је већ виђена у обиласку приватних школа у Лондону, пренео је Hello магазин.

RUMOR: According to HELLO! Magazine, America is planning to move to South West London with her family.



A source revealed that her and her husband Ryan were spotted at a private school's open day in Barnes for their children.





November 5, 2024