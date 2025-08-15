ПРОСЕЧАН СРПСКИ МУШКАРАЦ ИХ МРЗИ, ИНФЛУЕНСЕРИ ОБОЖАВАЈУ „Рукавице за стопало” су управо због своје ружноће постале популарне
Модни свет ове године шокира и провоцира – ружне ципеле постале су главни тренд лета 2025.
Док су раније музе стила биле Џејн Биркин у плетеним сандалама или патикама, овог лета пажњу привлаче љубитељи трчања босих ногу, кајакаши и фанови Vibram FiveFingers.
„Ружне ципеле” са прстима
Најпознатије међу њима су Vibram FiveFingers, ципеле које истичу сваки појединачни прст и подсећају на рукавицу за стопало. Првобитно дизајниране за фитнес и планинарење, данас их људи носе свуда – у супермаркет, на ревије, па чак и у теретану.
Креативна директорка Фија Хамелијнк каже:
– Видим како се људима очи шире када их угледају. Ружне су, али то ми се свиђа. Неочекивано је.
Овај тренд води порекло од таби ципела из Јапана из 15. века, које су први пут у моди представили дизајнери као Maison Margiela 1988. године. Данас су Вибрам и „таби” модели синоним за све што је „ружно али пожељно”.
Јапанке, сандале и ексцентричне патике
Осим Вибрама, лето 2025. обележиле су и гумене јапанке, гумене ципеле за воду и сандале са раздвојеним палцем.
Брендови попут Havaianas, Puma и Vivobarefoot комбинују практичност и ексцентричност, док су инфлуенсери и музичари попут Доечи и Џени из групе Blackpink прогласили овај стил за ултимативни летњи хит.
Историчарка моде Руби Редстоун објашњава:
– Чудне ципеле увек су биле у моди: од средњовековних равних ципела до француских потпетица из рококоа. Сада људи желе да померају границе и бирају провокативне моделе који изазивају реакције.
Зашто носе надимак „ружне ципеле”
Дал Чода, предавач на London Central Saint Martins, објашњава:
– Ружно је субјективно. Ове ципеле не желе да се уклапају у постојеће трендове или родне норме. Иронија је у томе што су управо због тога постале тренд.
Било да бирате Vibram FiveFingers, таби ципеле или гумене јапанке, лето 2025. је време да експериментишете. Ружне ципеле нису само стил – оне су изјава, провокација и доказ да мода може бити забавна и неочекивана. Ако сте спремни да шокирате или инспиришете, ове ципеле су прави избор.
Мушкарци у Србији не воле „ружне ципеле”
У Србији би реакције на овај тренд вероватно биле још бурније. Ако мушкарци овде већ не могу да се помире ни са УГГ чизмама, лако је замислити колико би их Вибрам ФајвФингерс или таби сандале избациле из колосека. Ове ципеле, са истакнутим прстима и необичним облицима, не пристају ниједном традиционалном стандарду лепоте, па су многи мушкарци на мрежама реаговали с неверицом, подсмехом или чак презиром.
– Па ко нормалан ово носи? Изгледа као да су стопала побегла из лабораторије.
– Ружне су и практично нико не би ставио ногу унутра осим ако није неки инфлуенсер или гејмер који жели пажњу...
– Жена која носи ове ципеле може слободно да ми се не обраћа.
Ипак, управо у тој реакцији лежи чар ружних ципела – оне тестирају границе укуса, провоцирају разговоре и постају симбол става: да се мода не треба уклапати у очекивања других, већ да буде израз личне слободе и храбрости да носите оно што волите, без обзира на коментаре околине.