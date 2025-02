РАДОСТ У ПОРОДИЦИ ШЕРБЕЏИЈА Раде опет постао деда, породила се ћерка Нина

Кћерка Радета Шербеџије, Нина, на свет је донела дечака.

Шербеџијина наследница у браку је са српским глумцем Филипом Ђурићем.

Ђурић је остварио запажене улоге у серијама "Група", "Црна свадба", "12 речи" и "Кљун", те филмовима "Мој јутарњи смех" и "За данас толико".

Раскошно венчање на Ченеју

Пар је, иначе, у браку од 2023. године, а тад је организована њихова велика свадба, на салашу у Новом Саду.

Нину је допратио поносни отац Раде држећи је чврсто за руку, а она је заблистала у раскошној венчаници.

На свадби су били трубачи, Раде Шербеџија се у једном тренутку латио микрофона и запевао песму "Јовано Јованке", а вијорила се српска застава.

Филип и Нина су у љубави од 2018. године, а сада живе највише у Новом Саду.

- Неки кажу да је глумац, али он више воли да га зову гејмер (смех). То ми је први дечко у животу. Пре пет година на Брионима је глумио у једној представи, али спојили смо се тек прошле године - казала је Радетова ћерка у августу 2019. за хрватску "Глорију".

Раде има петоро деце

Шербеџија има петоро деце. У браку са покојном балерином Иванком Церовац добио је сина Данила, који је филмски продуцент, и ћерку Луцију, познату глумицу.

Неколико година након развода венчао се са Ленком Удовички, с којом је добио три ћерке - Милицу, Нину и Вању, која једина није у уметничким водама.

Нина је већ са 16 година глумила у Театру Ulisses на Брионима у представи "Ромео и Јулија '68".

Иза себе има два филма "Cry of the Butterfly" из 2014. и "Welcome" из 2010. године, а заједно са својим оцем је снимила филм "Blossom".