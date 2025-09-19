САМО 5 РЕЧИ ДОНЕЛО ЈОЈ ЈЕ 100.000 ЕВРА Марина Туцаковић написала само један стих песме ОВО ЈЕ ЧУВЕНИ ХИТ КОЈИ СВИ ПАМТЕ
На естради постоје хитови који постану више од песме – они постану симбол једног времена, једне каријере и целе генерације.
Управо таква је легендарна нумера „Зора је“, која је 1985. године уздигла Неду Украден у ред највећих звезда југословенске сцене.
Иза ове песме крије се необична прича о наслову, сукобима око креативних решења и једном стиху који је заувек ушао у историју.
Давне 1985. музику за ову песму написао је Ђорђе Новковић. Он је најпре желео да песму назове "Милан лабуд", али се певачица Неда Украден успротивила јер се управо растала од супруга Милана. Након неколико покушаја са насловима попут „Јоване, зора је“ и „Милане, зора је“, одлука је пала на једноставно и снажно – „Зора је“.
Управо тај наслов, без именског предзнака, отворио је врата да песма постане универзална љубавна химна.
Давне 1985. музику за ову песму написао је Ђорђе Новковић. Он је најпре желео да песму назове "Милан лабуд", али се певачица Неда Украден успротивила јер се управо растала од супруга Милана. Након неколико покушаја са насловима попут „Јоване, зора је“ и „Милане, зора је“, одлука је пала на једноставно и снажно – „Зора је“.
Управо тај наслов, без именског предзнака, отворио је врата да песма постане универзална љубавна химна.
ет речи које су донеле богатство
Ипак, оно што је највише изненадило јавност јесте чињеница да је у коначном обликовању текста учествовала и ненадмашна Марина Туцаковић. Легендарна текстопискиња, чији су стихови исписали историју југословенске и српске популарне музике, овде је дописала само један стих: "Суза је из ока канула."
Тих пет речи претвориле су се у један од најупечатљивијих тренутака песме, а према речима Неде Украден, донеле су Туцаковићевој зараду већу од 100.000 евра. Само један стих, али довољан да обележи целу каријеру – и певачице и ауторке.
Песма која је постала лична карта
Неда Украден је у више наврата истицала да је управо „Зора је“ њена лична карта. Иако иза себе има богат музички опус и много хитова, ова песма остала је најјача асоцијација на њено име.
Њен снажан глас и мелодија Ђорђа Новковића, зачињена Марининим стихом, створили су један од највреднијих естрадних бисера.
Новости магазин