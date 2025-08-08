СКАНДАЛ У ИСТАНБУЛУ Тамошњи Шанел одбио да угости Џенифер Лопез, ево како их је елегантно искулирала
Џенифер Лопез је добила забрану да уђе у Шанел бутик у тржном центру "Истинyе Парк“ у Истанбулу", објавили су тамошњи медији.
Наводно, Џеј Ло је на ово реаговала како вероватно многе друге звезде не би.
Када јој је члан обезбеђења бутика рекао да не може да уђе, Џенифер Лопез се није нимало потресла, па је само рекла: "ОК, нема проблема" и одшетала. Запослени у бутику су јој након тога пришли, упутили јој извињење и позвали је да се врати. Али она је одбила. Да ли је радници обезбеђења нису препознали или је нешто друго посреди, није познато, тек скандал се догодио.
Амерички новинари су контактирали менаџера певчице поводом ове вести, али нису добили одговор. Џеј Ло је наставила шопинг у другим луксузним бутицима.
Иначе, Лопез је 5. августа одржала концерт у Истанбулу у оквиру турнеје "Ап ол најт" и крајем јула у Анталији прославила свој 56. рођендан.