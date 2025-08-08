clear sky
33°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СКАНДАЛ У ИСТАНБУЛУ Тамошњи Шанел одбио да угости Џенифер Лопез, ево како их је елегантно искулирала

08.08.2025. 16:49 16:56
Пише:
Дневник
Извор:
zena.blic.rs
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/Access Hollywood

Џенифер Лопез је добила забрану да уђе у Шанел бутик у тржном центру "Истинyе Парк“ у Истанбулу", објавили су тамошњи медији.

Наводно, Џеј Ло је на ово реаговала како вероватно многе друге звезде не би.

Када јој је члан обезбеђења бутика рекао да не може да уђе, Џенифер Лопез се није нимало потресла, па је само рекла: "ОК, нема проблема" и одшетала. Запослени у бутику су јој након тога пришли, упутили јој извињење и позвали је да се врати. Али она је одбила. Да ли је радници обезбеђења нису препознали или је нешто друго посреди, није познато, тек скандал се догодио.

Амерички новинари су контактирали менаџера певчице поводом ове вести, али нису добили одговор. Џеј Ло је наставила шопинг у другим луксузним бутицима.

Иначе, Лопез је 5. августа одржала концерт у Истанбулу у оквиру турнеје "Ап ол најт" и крајем јула у Анталији прославила свој 56. рођендан.

 

 

џенифер лопез истанбул скандал
Извор:
zena.blic.rs
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај