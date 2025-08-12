ШОК ПРИЗНАЊЕ Џенифер Анистон открила да разговара са Гвинет Палтроу о Бреду Питу
ЛОС АНЂЕЛЕС: Глумица Џенифер Анистон изјавила је да повремено разговара са колегиницом Гвинет Палтроу о заједничком бившем партнеру, глумцу Бреду Питу.
У интервјуу за септембарско издање магазина "Венити фер" (Vanity Фаир), Анистон (56) је открила да је Палтроу (52) у њеном ужем кругу пријатеља, уз глумице Џејсона Бејтмана, Џимија Кимела и Сандру Булок.
Она је додала да су се њих две упознале док је Дејвид Швимер, Анистонин колега из серије "Пријатељи", снимао филм са Палтроу и да је присуствовала њеној и Питовој забави поводом веридбе.
На питање да ли са Палтроу разговара о Питу, Анистон је одговорила: "Наравно. Како да не причамо? Девојке смо". Такође је додала је да се међусобно често саветују о свакодневним стварима.
Палтроу и Пит су били у вези током 1990-их, верили се 1996. и раскинули исте године. Анистон и Пит су се венчали 2000, а развели 2005. године.
Говорећи о периоду у којем су таблоиди интензивно пратили њен приватни живот, Анистон је рекла да је стратегија преживљавања била: "подигни главу и настави даље", пренео је Ју-Ес-Еј тудеј (УСА Today). Како је навела глумица, данас се више фокусира на "метафизичка питања" него на славу.