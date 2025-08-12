clear sky
ШОК ПРИЗНАЊЕ Џенифер Анистон открила да разговара са Гвинет Палтроу о Бреду Питу

12.08.2025. 12:14 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
1
Фото: FOTO TANJUG/ Millie Turner

ЛОС АНЂЕЛЕС: Глумица Џенифер Анистон изјавила је да повремено разговара са колегиницом Гвинет Палтроу о заједничком бившем партнеру, глумцу Бреду Питу.

У интервјуу за септембарско издање магазина "Венити фер" (Vanity Фаир), Анистон (56) је открила да је Палтроу (52) у њеном ужем кругу пријатеља, уз глумице Џејсона Бејтмана, Џимија Кимела и Сандру Булок. 

Она је додала да су се њих две упознале док је Дејвид Швимер, Анистонин колега из серије "Пријатељи", снимао филм са Палтроу и да је присуствовала њеној и Питовој забави поводом веридбе.

На питање да ли са Палтроу разговара о Питу, Анистон је одговорила: "Наравно. Како да не причамо? Девојке смо". Такође је додала је да се међусобно често саветују о свакодневним стварима.

Палтроу и Пит су били у вези током 1990-их, верили се 1996. и раскинули исте године.  Анистон и Пит су се венчали 2000, а развели 2005. године.

Говорећи о периоду у којем су таблоиди интензивно пратили њен приватни живот, Анистон је рекла да је стратегија преживљавања била: "подигни главу и настави даље", пренео је Ју-Ес-Еј тудеј (УСА Today).  Како је навела глумица, данас се више фокусира на "метафизичка питања" него на славу.

џенифер анистон бред пит
Магазин Гламур
Услови коришћења
