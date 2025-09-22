clear sky
СТИВЕН СИГАЛ ТРАЖИ НЕКРЕТНИНУ У ОВОЈ СРПСКОЈ БАЊИ Опариће се онај од ког је откупи, ово су сви детаљи: "Надам се да ћу део времена проводити овде"

22.09.2025. 11:44
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
stiven sigal
Фото: FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ / Canva

Познати Холивудски глумац Стивен Сигал, поново је у Србији. Ових дана у Београду игра у филму „Order of the Dragon”, а наша екипа јуче га је снимила у Врњачкој Бањи где намерава да купи некретнину.

Мештани су га лако препознавали док је шетао променадом, па је глумац био и заустављан како би се грађани фотографисали са њим.

Коментар једне мештанке био је:

- Онај што се бије по телевизији, је'л то тај? То је онај глумац, Стивен Сигал, тај!

Сигал већ има српски пасош, а можда ће ускоро добити и личну карту са адресом у Врњачкој Бањи:

- Надам се да ћу део времена проводити овде и уз препоруку домаћина тражим некретнину за куповину. Свако ко ме види може да примети да волим да једем српску храну. Ово место је окружено планинама, са пуно свежег ваздуха и људи из читавог света долазе ове да уживају, па зашто не бих и ја - каже Сигал.

sigal
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Иако су се домаћини потрудили да бању са 7 минералних извора и традицијом дужом од век и по што боље представе, испоставило се да је гост већ довољно информисан:

- Видим да је потпуно информисан, покушали смо да покажемо све што имамо и историјат, он одговара "већ знам, да не знам не бих дошао". Надам се да ћемо у будућности у некој неформалној шетњи га видети као свог суграђанина, бар у делу године - каже Боабн Ђуровић, председник општине Врњачка Бања.

vrnjacka banja/ Canva
Фото: Canva/Ilustracija

У Београду Сигал снима филм који описује као старомодни акциони трилер, а за врњачки парк је рекао:

- Овај парк је инспиритиван за неку филмску сцену - каже Сигал.

Поред музике, филма и хуманитарног рада, Сигал се бави и дипломатијом:

- Блиско сарађујем са руским Министарством спољних послова, да успоставимо мир између Русије и Украјине. Надам се и шире у региону - каже Сигал.

На крају посете, домаћини су поклонили глумцу штапове за борбу и монографију бање, а од уличног продавца добио је флашу домаће ракије.

стивен сигал некретнина врњачка бања
Извор:
Курир.рс/Дневник
Пише:
Дневник
