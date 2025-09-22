СТИВЕН СИГАЛ ТРАЖИ НЕКРЕТНИНУ У ОВОЈ СРПСКОЈ БАЊИ Опариће се онај од ког је откупи, ово су сви детаљи: "Надам се да ћу део времена проводити овде"
Познати Холивудски глумац Стивен Сигал, поново је у Србији. Ових дана у Београду игра у филму „Order of the Dragon”, а наша екипа јуче га је снимила у Врњачкој Бањи где намерава да купи некретнину.
Мештани су га лако препознавали док је шетао променадом, па је глумац био и заустављан како би се грађани фотографисали са њим.
Коментар једне мештанке био је:
- Онај што се бије по телевизији, је'л то тај? То је онај глумац, Стивен Сигал, тај!
Сигал већ има српски пасош, а можда ће ускоро добити и личну карту са адресом у Врњачкој Бањи:
- Надам се да ћу део времена проводити овде и уз препоруку домаћина тражим некретнину за куповину. Свако ко ме види може да примети да волим да једем српску храну. Ово место је окружено планинама, са пуно свежег ваздуха и људи из читавог света долазе ове да уживају, па зашто не бих и ја - каже Сигал.
Иако су се домаћини потрудили да бању са 7 минералних извора и традицијом дужом од век и по што боље представе, испоставило се да је гост већ довољно информисан:
- Видим да је потпуно информисан, покушали смо да покажемо све што имамо и историјат, он одговара "већ знам, да не знам не бих дошао". Надам се да ћемо у будућности у некој неформалној шетњи га видети као свог суграђанина, бар у делу године - каже Боабн Ђуровић, председник општине Врњачка Бања.
У Београду Сигал снима филм који описује као старомодни акциони трилер, а за врњачки парк је рекао:
- Овај парк је инспиритиван за неку филмску сцену - каже Сигал.
Поред музике, филма и хуманитарног рада, Сигал се бави и дипломатијом:
- Блиско сарађујем са руским Министарством спољних послова, да успоставимо мир између Русије и Украјине. Надам се и шире у региону - каже Сигал.
На крају посете, домаћини су поклонили глумцу штапове за борбу и монографију бање, а од уличног продавца добио је флашу домаће ракије.