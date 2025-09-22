clear sky
ПРЕВРНИТЕ СТАРЕ КРЕДЕНЦЕ, ПОРЦЕЛАНСКИ СЕТОВИ ВРЕДЕ МАЛО БОГАТСТВО Морају да имају ОВЕ ознаке, ево како још да их препознате! Неки достижу цену и од 100.000 евра

22.09.2025. 12:41
Дневник
Информер.рс/Дневник
porcelan
Фото: unsplash.com, ilustracija

Многи у својој кући имају порцеланске шољице или предмете који су наследили, а сада је право време да их добро погледате, јер би могли да вреде богатство!

Иако већину времена стоје скривени у задњем делу полице, порцелански предмети могу имати значајну вредност, а кључ за то се крије на њиховом дну.

Производња порцелана има хиљадугодишње корене у Кини, где се појавио за време династије Танг (7-10. век). У то време, ништа се није могло поредити са тим деликатним материјалом који се лако обликовао и украшавао. За разлику од тешке и крхке европске керамике, кинески порцелан је био лаган и издржљив.

То се променило почетком 18. века, када су немачки научници Јохан Фридрих Бетгер и Еренфрид Валтер фон Цирнхаусен открили тајну производње порцелана. Убрзо након тога, саксонски изборни кнез Фридрих Август I. основао је мануфактуру порцелана у Мајсену.

Док су у Кини порцелан означавали симболи владајућих династија, европске мануфактуре су увеле ознаке за заштиту порекла и спречавање фалсификовања. Мајсенска мануфактура је убрзо почела да користи симбол два укрштена мача, чији се облик с временом мењао, али је остао препознатљива ознака мајсенског порцелана.

Мајсенски порцелан обухвата не само шољице, већ и познате порцеланске фигурице и предмете. Чести мотиви су мали цветови или сцене лова, као и карактеристичан узорак "лук". 

porcelan
Фото: unsplash.com, ilustracija

Ево шта је највредније

Мајсенски порцелан је један од највреднијих на свету, али је важно проверити његово стање. Предмети не смеју да буду разбијени, а декорације не смеју бити избрисане. Највреднији су комплетни и неоштећени сетови, који на аукцијама могу достићи цене од стотина хиљада евра.

- Колекционари и даље показују велико интересовање за сачувани антикни порцелан - наводи се у тексту.

Чак и ако на дну шољице не пронађете укрштене мачеве, и порцелан других марки може бити цењен. У домовима се често могу наћи производи из фабрика као што су Дуби, Тун, Локет или Роjал Дуx. Ови предмети такође могу имати значајну вредност, посебно ако су у добром стању.
 

 

 

порцелан шољице за кафу
Информер.рс/Дневник
Дневник
