Музика
ВЕЛИКИ КОРАК ЗА МЛАДУ ПЕВАЧИЦУ Бојана Срдановић представила своју нову песму „Дијамант”
Млада Новосађанка Бојана Срдановић свечано је представила свој нови сингл „Дијамант”, који је за кратко време освојио публику и већ премашио 120.000 прегледа на Јутјубу.
Како је Бојана истакла, креативни процес био је резултат тимског рада: „Песма 'Дијамант' је мој други пројекат. Мој тим и ја смо детаљно радили на њему. Бане Опачић је урадио музику и текст, а Маријо Пајић аранжман. Сав креативни део су радили Марко Арсић и Милан Милинковић заједно са мном, јер волим да будем упућена и да све радимо тимски.” Током вечери, емитован је и кратки филм који приказује Бојанин досадашњи уметнички пут, од првих наступа до најновијих успеха. Када је дошaо тренутак да се обрати званицама, емоције су је преплавиле, па ни сузе радоснице нису изостале.
Посебан печат песми „Дијамант” дало је изненађење које су Бојани приредили њени најближи - омогућивши јој сарадњу са Банетом Опачићем као подршку на самом почетку каријере. Иако је о томе маштала, млада певачица није очекивала да ће се та жеља испунити већ на првим корацима њеног професионалног пута, а Опачић није крио одушевљење сарадњом са младом певачицом:
„Код Бојане ме је привукло, пре свега, то што је јако талентована, јако добро пева, харизматична је и зрелија од година које има. То је за мене било сасвим довољно да направим неку причу у глави и да смислим начин на који ћу да развијам идеју о нашој заједничкој песми.”
Такмичење „IDJ Show” као одскочна даска
Прошле године, Бојана Срдановић је направила велики искорак постигавши запажен успех у шоу програму „IDJ Show”, где се пласирала међу дванаест најбољих и снимила своју прву песму „Мозаик”, која је означила ново поглавље у њеној музичкој каријери, а на промоцији песме „Дијамант”, која је окупила је бројне званице, нашла се и млада певачица Тара Вељковић, Бојанина колегиница и блиска пријатељица из „IDJ Showa”.
Иако има само 17 година, Бојана већ иза себе има богато музичко искуство. На сцену је први пут закорачила са свега пет година, када је наступила на дечјем фестивалу „Чаролија” у организацији Леонтине Вукомановић - тренутку који је означио почетак њеног озбиљног уметничког пута.
Од тада, свој таленат градила је кроз бројне фестивале и такмичења, на којима је добијала награде и публику освајала искреном емоцијом. „То што сам учествовала на многим такмичењима и фестивалима има велики утицај на то што сам овако млада спремна за велике кораке. Прелеп је осећај када победиш, али на сваки фестивал који сам ишла најбитније ми је било да се покажем у најбољем светлу, а публика је та која оставља највећи утисак на мене”, нагласила је Бојана. Ширу пажњу јавности стекла је учешћем у телевизијским форматима „Неки нови клинци” и „Пинкове звездице”, где је оставила снажан утисак и на жири и на гледаоце.
Ивана Јапунџа