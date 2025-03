(ВИДЕО) СЛАВНА ГЛУМИЦА ПРОЛАЗИ КРОЗ ПАКАО "Моји органи боре се једни против других"

Америчка глумица Кристина Еплгејт (53) открила је да је била хоспитализована више од 30 пута због повраћања, дијареје и бола који су повезани са мултипле скелрозом (МС).

Глумица је током последње епизоде свог подкаста "MesSy", који води с колегиницом Џејми -Лин Сиглер, открила да је имала "незамисливе болове проузроковане гастроинтестиналним проблемима".

Своје искуство с аутоимуном болешћу, звезда је описала након што је једна слушатељка написала:

"Имате ли и ви осећај да породица не разуе нашу дијагнозу. Имала сам дијареју сваког дана и свакодневно сам повраћала".

"Ово је јако важно јер сам три године, откако ми је постављена дијагноза, била у болници више од 30 пута због повраћања, пролива и болова који су незамисливи", одговорила јој је Кристина, па додала да су јој лекари радили све познате тестове.

"Мислим да сам тек прошлог месеца открила узрок својих симптома. Ја не желим да дајем медицинске савете, али могу да вас посаветујем да разговарате са својим лекаром о проблемима с покретљивошћу јер једна од ствари с мултипле склерозом је да успорава наше органе. Не у потпуности, али постоји успоравање функција ваших органа", рекла је глумица.

Навела је и да њено тело понекад не функционише на уобичајен начин и дала пример:

"Када желим да обавим велику нужду, догоди се да повратим. Због тога често осећам јаке болове и имам утисак да се моји органи 'боре једни против других'".

Еплгејт је у августу 2021. открила да јој је раније те године дијагностикован МС.

"Био је то тежак пут. Али, као што сви знамо, пут иде даље", рекла је, духовито додајући:

"Осим ако га нека рупа не блокира".

Она је доследно била транспарентна са својим успонима и падовима са аутоимуном болешћу, разговарајући о рецидиву у априлу 2024, искуству истовременог суочавања са ковидом и МС-ом, па чак и због тога што је рањива у погледу озбиљног емоционалног данка, који прати живот са болешћу.

Christina Applegate, who revealed her multiple sclerosis diagnosis in 2021, says she's been hospitalized 'upwards of 30 times' from vomiting, diarrhea, and pain she believes are tied to the condition. https://t.co/Zj4p3BCcQ2

— Entertainment Weekly (@EW) March 19, 2025