ПРВИ ДАН НА ИСКОПАВАЊУ, А ОНА ВЕЋ ОТКРИЛА ДРЕВНУ РЕЛИКВИЈУ ЕЛИТЕ Студенткињу послужила почетничка срећа – за само 90 минута спазила златни предмет од само четири центиметра
Студенткиња археологије Универзитета у Њукаслу први пут је изашла на терен, на археолошко ископавање. После само 90 минута открила је право благо, нешто што многи археолози не успеју да пронађу током целе каријере.
Американка Јара Соуза током ископавања у Ридсдејлу, у Нортамберленду, пронашла је редак златни предмет из деветог века, саопштио је Универзитет у Њукаслу.
Ископавање је уследило након што је 2021. године трагач са детектором метала Алан Греј на истој локацији случајно пронашао сличан предмет.
Јара је била део тима са Универзитета у Њукаслу. Заједно с колегама са основних студија археологије и професионалним археолозима из Музеја североистока радила је на даљем истраживању локалитета.
Ископавање је спроведено у јулу 2025. године, а Јара – која је прошле године због болести морала да одустане од учешћа на ископавањима Универзитета у Њукаслу на римској тврђави Бердосволд, дошла је до открића у првих 90 минута рада на терену.
– Нисам могла да верујем да сам нешто пронашла тако брзо на свом првом ископавању. Било је заиста невероватно. Након што сам прошле године морала да пропустим Бердосволд, било је задивљујуће открити нешто што нико није видео више од хиљаду година. Била сам потпуно одушевљена – рекла је Јара.
Локација на којој су пронађена два предмета налази се близу руте улице Дир, некадашњег главног римског пута који је повезивао Јорк и Единбург, а који је наставио да се користи дуго након пропасти Римског царства – да би на крају постао део данашњег пута А68.
Откривени предмет је дугачак отприлике четири центиметра и на једном крају има украсни завршетак. Злато је било симбол високог статуса и користила га је само елита, а с обзиром на то да је улица Дир повезивала два важна верска центра у Џедбургу и Хексаму, стручњаци укључени у ископавање сматрају да су ова два предмета могла имати религијску или церемонијалну употребу.
– Ово је узбудљив налаз изузетног квалитета и драго ми је због Јаре што је дошла до овог открића на самом почетку своје каријере археолога. Знамо да је улица Дир наставила да буде главна саобраћајница дуго након Римљана, и из овог открића је јасно да су је користили људи високог статуса. Могуће је да је овај пар предмета био намерно закопан – рекао је Џејмс Џерард, професор римске археологије на Универзитету у Њукаслу и Јарин ментор.