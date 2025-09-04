Свекрва пала у севдах! ЖИВОЈИНОВИЋИ ПРИРЕДИЛИ ГАЛА ПРОСЛАВУ НАКОН ПОРОЂАЈА ПРИЈЕ Ево коме је Адил певао на „увце“ (ВИДЕО)
Након што се Александра Пријовић породила и на свет донела ћерку Арију, у ресторану Живојиновића организована је гала прослава.
Какав снимак са славља после Пријиног порођаја: Брена се у севдаху држи за груди док јој Адил пева на „увце“, један је од коментара на Инстаграму.
Алесандрина мајка Борка била је пуна срећа због доласка унуке на свет, а на Инстаграму је позирала у мајици која је била специјално направљена за ову прилику. Уз цртеж бебе, на мајици је писало:
– Родила се Ариа.
Александра Пријовић је поделила и прву слику из породилишта, на којој чврсто држи руку своје наследнице.
Естрада јој честитала
Александрине колеге одмах су кренуле у коментарима, по објављивању слике.
Наташа Беквалац ставила је срца у коментарима, исто то учиниле су и глумица Јелисавета Орашанин, певачица Катарина Грујић, Емина Јаховић, Јана Тодоровић, Сандра Африка написала је „здрава и жива била”.
Девојчица носи племенито име
Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је „племенито”, „часно” или „чисто”.
У Европи, име Ариа је такође женско италијанско име, а преводи се као „зрак”. Варијанте имена су Ариана, Ариан, Арyан, Арyа.
Сасвим је сигурно да су поносни родитељи за своју принцезу бирали име које се може препознату свуда у свету, али су очигледно водили рачуна и да буде у складу са именом брата Александра, чије име такође почиње словом А. Такође, ово име има и значење „звук” опште познато музичарима, какви су Александра и Филип.
Како сазнајемо, Александра се породила у једној приватној клиници. Певачица је пре неколико сати ушла у породилиште, када је у болницу довезао супруг Филип Живојиновић.
Порођај је прошао у најбољем реду, а мама и беба се осећају добро. Александра је после порођаја пребачена у апартман.