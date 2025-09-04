broken clouds
27°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Свекрва пала у севдах! ЖИВОЈИНОВИЋИ ПРИРЕДИЛИ ГАЛА ПРОСЛАВУ НАКОН ПОРОЂАЈА ПРИЈЕ Ево коме је Адил певао на „увце“ (ВИДЕО)

04.09.2025. 17:24 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/ Дневник
Коментари (0)
прија
Фото: Printscreen Youtube/ Blic TV

Након што се Александра Пријовић породила и на свет донела ћерку Арију, у ресторану Живојиновића организована је гала прослава.

Какав снимак са славља после Пријиног порођаја: Брена се у севдаху држи за груди док јој Адил пева на „увце“, један је од коментара на Инстаграму.

 

 

Алесандрина мајка Борка била је пуна срећа због доласка унуке на свет, а на Инстаграму је позирала у мајици која је била специјално направљена за ову прилику. Уз цртеж бебе, на мајици је писало:

– Родила се Ариа.

Александра Пријовић је поделила и прву слику из породилишта, на којој чврсто држи руку своје наследнице.

Естрада јој честитала

Александрине колеге одмах су кренуле у коментарима, по објављивању слике.

Наташа Беквалац ставила је срца у коментарима, исто то учиниле су и глумица Јелисавета Орашанин, певачица Катарина Грујић, Емина Јаховић, Јана Тодоровић, Сандра Африка написала је „здрава и жива била”.

Девојчица носи племенито име

Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је „племенито”, „часно” или „чисто”.

У Европи, име Ариа је такође женско италијанско име, а преводи се као „зрак”. Варијанте имена су Ариана, Ариан, Арyан, Арyа.

Сасвим је сигурно да су поносни родитељи за своју принцезу бирали име које се може препознату свуда у свету, али су очигледно водили рачуна и да буде у складу са именом брата Александра, чије име такође почиње словом А. Такође, ово име има и значење „звук” опште познато музичарима, какви су Александра и Филип.

Како сазнајемо, Александра се породила у једној приватној клиници. Певачица је пре неколико сати ушла у породилиште, када је у болницу довезао супруг Филип Живојиновић.

Порођај је прошао у најбољем реду, а мама и беба се осећају добро. Александра је после порођаја пребачена у апартман.

Александра Пријовић рођење бебе прослава
Извор:
Блиц/ Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) МАМА И БЕБА! Александра Пријовић поделила моменат из породилишта ПОКАЗАЛА ПРВУ слику девојчице
da

(ФОТО) МАМА И БЕБА! Александра Пријовић поделила моменат из породилишта ПОКАЗАЛА ПРВУ слику девојчице

03.09.2025. 21:48 21:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај