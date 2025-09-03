(ФОТО) МАМА И БЕБА! Александра Пријовић поделила моменат из породилишта ПОКАЗАЛА ПРВУ слику девојчице
Александра Пријовић се данас породила и добила ћерку Ариу.
Александра Пријовић је поделила прву слику бебе.
На фотки из породилишта, види се рука девојчице, а певачица је поручила:
- Живот нам је свега дао.
Недавно се огласила и мајка Филипа Живојиновића на свом Инстаграму, те је поделила информације о беби након што је девојчица дошла на свет, те је навела да је беба тепка три килограма и 300 грама.
Значење имена Ариа
Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је "племенито", "часно" или "чисто".
У Европи, име Ариа је такође женско италијанско име, а преводи се као "зрак". Варијанте имена су Ариана, Ариан, Арyан, Арyа.
Сасвим је сигурно да су поносни родитељи за своју принцезу бирали име које се може препознату свуда у свету, али су очигледно водили рачуна и да буде у складу са именом брата Александра, чије име такође почиње словом А. Такође ово име има и значење "звук" опште познато музичарима, какви су Александра и Филип.