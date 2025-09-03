overcast clouds
21°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) МАМА И БЕБА! Александра Пријовић поделила моменат из породилишта ПОКАЗАЛА ПРВУ слику девојчице

03.09.2025. 21:48 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: printscreen / Instagram /aleksandraprijovic

Александра Пријовић се данас породила и добила ћерку Ариу.

Александра Пријовић је поделила прву слику бебе.

На фотки из породилишта, види се рука девојчице, а певачица је поручила:

- Живот нам је свега дао.

Недавно се огласила и мајка Филипа Живојиновића на свом Инстаграму, те је поделила информације о беби након што је девојчица дошла на свет, те је навела да је беба тепка три килограма и 300 грама.

 

 

Значење имена Ариа

Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је "племенито", "часно" или "чисто".

У Европи, име Ариа је такође женско италијанско име, а преводи се као "зрак". Варијанте имена су Ариана, Ариан, Арyан, Арyа.

Сасвим је сигурно да су поносни родитељи за своју принцезу бирали име које се може препознату свуда у свету, али су очигледно водили рачуна и да буде у складу са именом брата Александра, чије име такође почиње словом А. Такође ово име има и значење "звук" опште познато музичарима, какви су Александра и Филип.

Александра Пријовић беба девојчица
Извор:
Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај