ЈАВНОСТ НИЈЕ ЗНАЛА СВЕ ДЕТАЉЕ!
ЗВАНИЧАН РАЗВОД АНЕ И БАСТИЈАНА! Уз „непремостиве разлике“ и споразум о подељеном старатељству над троје деце
Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер су се недавно званично развели, чиме је стављена тачка на њихов деветогодишњи брак.
Бивши супружници потписали су неопходну документацију и пред судом окончали брак. Разлог развода су, како се наводи, „непремостиве разлике“. Адвокат Ане Ивановић је у изјави за "Курир" потврдио је да је брак сада и званично окончан.
Извор близак породици Ивановић открио је детаље.
Пре него што је Бастијан почео јавно да се појављује са другим женама, њих двоје су одлучили да се разведу. Ту информацију су знали само најближи чланови породице. Њихови адвокати су све правно завршили. Ана је то добро прихватила и не смета јој што се Бастијан тако слободно понаша, мада она мисли да то ради намерно. Имају троје деце, а најмлађи син је рођен пре само две године. Име најмлађег детета није објављено. Старатељство је подељено, а Ана је добила кућу у којој тренутно живи са децом - наводи извор.
Адвокат Саша Вуковић је за поменути медиј објаснио шта значи појам "подељеног старатељства".
- Подељено старатељство значи да ће родитељске дужности вршити заједно. Када су деца код једног родитеља, он је дужан да их води у школу, на тренинг итд. Ако су се развели у Немачкој, Ана може покренути посебан поступак у Србији, како би могла да користи пресуду у правном промету. Вероватно је пресудом одређено да деца живе са мајком, што је уобичајено код споразумних развода. Такође је одређена алиментација, а пошто је развод био споразуман, договорили су се и око имовине. Центар за социјални рад мора бити укључен у поступак и често желе да чују мишљење деце. Деца су обично више везана за мајку. Дете са десет година може да изрази мишљење, а са 15 већ може да бира - објаснио је адвокат.