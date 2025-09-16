КАД ТЕ ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОГЛЕДА У ОЧИ На основу слике пише дијагнозу
ЛОНДОН: Истраживачи су обучавали вештачку интелигенцију тако што су скенирали више од 10.000 очију и она сада може да оцени којим пацијентима са оболелом рожњачом је потребно хитно лечење, саопштило је Европско друштво хирурга катаракте и рефрактивних хирурга.
Код неких пацијената са кератоконусом (болест рожњаче), довољно је само лечити болест како не би напредовала, док је код других неопходно хитно лечење како не би дошло до трајног губитка вида.
Вештачка интелигенција, имаће у будућности важну улогу у томе да се спасе вид, смањи број трансплантација, и преобликује нега очију.
У студији представљеној на 43. конгресу Европског друштва хирурга катаракте и рефрактивних хирурга, представљени су резултати истраживања.
Истраживање се фокусирало на људе са кератоконусом, оштећењем вида које се генерално развија код тинејџера и младих одраслих и има тенденцију да се погоршава у одраслом добу.
Ова болест погађа до 1 од 350 људи.
У неким случајевима, стање се може контролисати контактним сочивима, али у другим се брзо погоршава и ако се не лечи, пацијентима може бити потребна трансплантација рожњаче.
Тренутно је једини начин да се утврди коме је потребно лечење праћење пацијената током времена.
Истраживачи су користили вештачку интелигенцију да би проценили слике очију пацијената, у комбинацији са другим подацима, и да би успешно предвидели којим пацијентима је потребно брзо лечење, а за које може наставити са праћењем.
Студију су спровели др Шафи Балал и колеге из очне болнице Мурфилдс НХС Фондације Траст у Лондону и Универзитетског колеџа у Лондону (УЦЛ), Велика Британија.
Балал је објаснио да се код људи са кератоконусом, рожњача - предњи прозор ока - испупчује ка споља.
Како је навео, кератоконус изазива оштећење вида код младих пацијената радног доба и најчешћи је разлог за трансплантацију рожњаче у западном свету.