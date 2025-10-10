МИСТЕРИЈА! ЖИВИМО ЛИ У 18. ИЛИ 21. ВЕКУ? Неке ДРЕВНЕ ДОГАЂАЈЕ ни историје не може да објасни ОВО ЈЕ ТОП ПЕТ "НЕЈАСНИХ" ИСТОРИЈСКИХ ЧИЊЕНИЦА
Историја човечанства препуна је догађаја који измичу логичном објашњењу. Иако наука данас може да расветли многе појаве из прошлости, постоје тренуци у времену који и даље изазивају недоумице, страх и дивљење.
Од мистериозних катастрофа које су промениле ток историје, до периода који можда никада нису ни постојали, прошлост крије тајне које тек треба да откријемо. На ТикТок страници Забрањена историја могу се прочитати неки од најзагонетнијих историјских феномена – догађаји који су оставили дубок траг, али и многа питања која су остала без одговора.
1. Катастрофа из 536. године
Година 536. сматра се најгором за живот у историји човечанства. Сунце је нестало иза густе, мистериозне магле, скоро годину и по дана - дању је светлост била слаба, а температура се широм света нагло спустила. Летине су пропадле, глад и болест су похарале Европу и Азију. Данас се верује да је узрок могла бити огромна вулканска ерупција, али трагови указују да се десило нешто можда веће - природна катастрофа коју наука још не разуме.
2. Тамна ера између 614. и 911. године
Постоји теорија попзната као "Фантом временска хипотеза" која тврди да је чак 300 година историје измишљено. Према њој, део раног Средњег века, од 614. до 911. године - можда никада није ни постојао. То би значило да данас не живимо у 21. веку него у 18. веку.Иако вечина историчара то одбацује, празнине у записима и археолошки налази и даље буде сумњу, да је део прошлости фалсификован.
3. Нестале војске без трага
Најпознатија мистерија је Камбизова војска - 50. ооо персијских војника који су нестали у египатској пустињи. Послати су да освоје град Siwu, али никада нису стигли. Нису пронађени ни оклопи, ни оружје, ни људски остаци. Једни верују да их је прогутала огромна пешчана олуја, док други мисле да су једноставно нестали из стварности. Ни данас наука нема коначан одговор где је завршила војска која је испарила.
4. Црна смрт- мистерија која није само болест
У 14. веку куга је убила готово трећину становништва Европе. Али мо+ноги записи из тог временаспомињу чудне појаве - густу маглу, миртис сумпора и пламенове који су се видели на небу пре него што би болест избила. Неки историчари верују да је Црна смрт била више од заразе - можда последица непознатог природног феномена, тровања из подземља, или климатске промене коју тада нико није могао да објасни. Истина о ономе што се десило и даље је обавијена тамом.
5. Древне "нуклеарне" експлозије у Индији
У древним санскритским списима, жМахабхарате описано је оружје које"претвара градове у пепео" и "сија јачином хиљаду сунца. " Археолози су у неким деловима Индије пронашли стаклено тло и и радиоактивне трагове, као да се договдила експлозија екстремне температуре. Да ли су древне цивилизације познавале технологију коју смо ми тек недавно открили? Ова мистерија и даље дели научнике - мит или доказ да је историја много старија него што мислимо.