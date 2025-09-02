БИЗАРНА НЕСРЕЋА Краве прегазиле брачни пар МУШКАРАЦ ПРЕМИНУО, ЖЕНА ЗАДОБИЛА ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ
Недељно планинарење у Рамзау ам Дахштајн, у аустријској покрајини Штајерској, завршило је трагедијом.
Брачни пар из Беча са псом напало је стадо крава док су се кретали шумским путем, при чему је 85-годишњи мушкарац задобио тешке повреде и убрзо преминуо у болници, док је његова 82-годишња супруга хеликоптером превезена у УКХ Салцбург.
Према последњим информацијама, налази се у стабилном стању.
Несрећа на планинарском путу
До инцидента је дошло у недељу, 31. августа око 17:45 сати, када је брачни пар на шумском путу од од Тирлевандхите ка Аустријахити (Türlwandhütte према Austriahütte) наишао на крдо крава, међу којима су била и три телета. Према исказима сведока, стадо је реаговало агресивно након што су се узнемириле због присутности пса.
Уследио је напад током којег је пар срушен и прегажен. Сведоци догађаја, међу којима су били планинари и власници планинске колибе, одмах су прискочили у помоћ и позвали спасиоце.
Помоћ из ваздуха није била довољна
Мушкарац и жена су хеликоптером превезени у болницу у Салцбургу, али мушкарац је преминуо на путу, а његова супруга је задржана на лечењу и према последњим информацијама она је ван животне опасности.
Пас, наводно мешанац, побегао је према Тирлевандхите током напада и прошао с лакшим повредама. Касније је предат члановима породице страдалих.
Државно тужилаштво у Леобену наложило је обдукцију преминулог мушкарца како би се утврдило да ли су његове повреде директни узрок смрти. Полиција наводи да је страдали био искусан планинар, а истрага околности трагичног догађаја је у току.