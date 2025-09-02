scattered clouds
БИЗАРНА НЕСРЕЋА Краве прегазиле брачни пар МУШКАРАЦ ПРЕМИНУО, ЖЕНА ЗАДОБИЛА ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ

02.09.2025. 17:51 18:05
Пише:
Дневник
Извор:
Агроклуб
Коментари (0)
крава
Фото: Ilustracija pixabay

Недељно планинарење у Рамзау ам Дахштајн, у аустријској покрајини Штајерској, завршило је трагедијом.

 Брачни пар из Беча са псом напало је стадо крава док су се кретали шумским путем, при чему је 85-годишњи мушкарац задобио тешке повреде и убрзо преминуо у болници, док је његова 82-годишња супруга хеликоптером превезена у УКХ Салцбург.

Према последњим информацијама, налази се у стабилном стању.

Несрећа на планинарском путу
 

До инцидента је дошло у недељу, 31. августа око 17:45 сати, када је брачни пар на шумском путу од од Тирлевандхите ка Аустријахити (Türlwandhütte према Austriahütte) наишао на крдо крава, међу којима су била и три телета. Према исказима сведока, стадо је реаговало агресивно након што су се узнемириле због присутности пса.

Уследио је напад током којег је пар срушен и прегажен. Сведоци догађаја, међу којима су били планинари и власници планинске колибе, одмах су прискочили у помоћ и позвали спасиоце.

Помоћ из ваздуха није била довољна

Мушкарац и жена су хеликоптером превезени у болницу у Салцбургу, али мушкарац је преминуо на путу, а његова супруга је задржана на лечењу и према последњим информацијама она је ван животне опасности.

Пас, наводно мешанац, побегао је према Тирлевандхите током напада и прошао с лакшим повредама. Касније је предат члановима породице страдалих.

Државно тужилаштво у Леобену наложило је обдукцију преминулог мушкарца како би се утврдило да ли су његове повреде директни узрок смрти. Полиција наводи да је страдали био искусан планинар, а истрага околности трагичног догађаја је у току.

Агроклуб

краве несрећа аустрија
Извор:
Агроклуб
Пише:
Дневник
