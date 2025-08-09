clear sky
ДАНАС ЈЕ ПУН МЕСЕЦ У ВОДОЛИЈИ 9. август доноси судбинске одлуке НЕКИ ЋЕ КОНАЧНО ПРОГОВОРИТИ, НЕКИ ИСПАРИТИ СА ЛИЦА ЗЕМЉЕ!

09.08.2025.
Фото: Canva/ Ilustracija

Пун Месец у Водолији доноси ослобађање и нове почетке. Сазнајте шта сваки хороскопски знак може очекивати 9. августа 2025.

У суботу, 9. августа 2025. године, очекује нас пун Месец у знаку Водолије, који доноси снажну потребу за ослобађањем, преиспитивањем односа и повратком аутентичности. Енергија овог лунарног врхунца усмерава нас на личну и колективну слободу, на односе унутар заједнице, али и на редефинисање сопствених циљева у складу са вишим, хуманијим вредностима.

Овај пун Месец позива нас да заронимо дубље и сагледамо свој положај у друштву, али и однос према сопственим, истинским жељама. Време је да се запитамо: с ким и зашто градимо своје циљеве? Јесмо ли још увек повезани са визијом која нас је некада покретала?

Без обзира на то да ли се суочавате с изазовима у односима, на послу, у здрављу или у свом унутрашњем свету – све што се сада расветли носи потенцијал за дубље разумевање и лични раст.

Нека вас овај лунарни тренутак подсети да права слобода долази изнутра – када смо верни себи, али и искрено повезани са другима. Енергија Водолије не тражи савршенство – већ аутентичност, иновацију и визију бољег света.

У наставку погледајте како ће пун Месец утицати на сваки хороскопски знак:

Ован

Овновима овај пун Месец осветљава теме пријатељстава, сарадњи и тимских пројеката. Могуће је да ћете доћи до важног увида – ко вам је прави савезник, а ко вас спутава на вашем путу.

Емоције могу бити појачане, нарочито ако осећате да се нека групна динамика ближи крају. Уместо исхитрених одлука, издвојте време за промишљање нових идеја и сарадњи које вас узбуђују и јачају.

Оригиналност и аутентичност су кључ вашег успеха сада.

Бик

За Бикове, пун Месец активира поље каријере и професионалне сврхе. Осећај засићења одређеним пословним околностима може бити знак да је време за промену – можда чак и за радикални заокрет.

Могуће је да завршите важан пројекат, добијете признање или одлучите да поставите нове циљеве.

Дајте себи дозволу да се ослободите ограничених представа о успеху и кренете ка нечему што више резонује са вашим вредностима.

Близанци

Иако вам информације, технологија и комуникација обично леже, сада бисте могли осетити засићење превеликом количином садржаја и брзине.

Пун Месец Близанце позива да се удаље од буке друштвених мрежа и усмерите пажњу на стварне људе и стварне разговоре. Можда је право време за дигитални одмор и обнову контакта са онима који вас заиста инспиришу.

Потражите простор за лични развој, учење – или једноставно више присуства у свакодневном животу.

Рак

Ракови би могли осетити снажан притисак у области заједничких ресурса, интиме и емоционалне повезаности. Ваша потреба за сигурношћу могла би се сударити са унутрашњим поривом за већом слободом.

Ако постоје неразрешени односи, сада могу доћи до тачке кулминације – што може довести до дубљег повезивања или до ослобађања.

Искористите снагу пуног Месеца за емотивно чишћење и трансформацију. Не бојте се да погледате у оно што најчешће избегавате.

Лав

Пун Месец осветљава Лавовима зону партнерстава – било да је реч о љубави, послу или блиским пријатељствима. Ако је неки однос стигао до преломне тачке или је време за нову фазу, сада долази тренутак истине.

Будите искрени према себи: да ли је та веза још увек у складу са вашим аутентичним бићем? Ако јесте – ојачајте је. Ако није – храбро је отпустите.

Фокус ставите на баланс између самосталности и блискости.

Девица

Ваша пажња усмерена је на свакодневне навике, здравље и пословну рутину. Пун Месец Девицама може донети кулминацију неких тема везаних за здравље или посао – било као сигнал да је нешто време да промените, било као потврду да сте на добром путу.

Ако сте у претходном периоду занемаривали бригу о себи, сада је идеално време да повратите равнотежу.

Избегавајте инстант решења – трајне промене захтевају постепен рад, стрпљење и доследност.

Вага

Романтика, креативност и лични ужици Вагама су сада у првом плану. Овај период може вас повући ка новим или старим љубавима, или вам показати где више нема испуњења.

Пун Месец вас позива да се поново повежете са сопственим жељама – не онима које су вам други наметнули, већ онима које искрено осећате.

Такође, идеално је време да се посветите креативним пројектима који вам доносе радост и осећај слободе.

Шкорпија

За Шкорпије је фокус на дому, породици и емоционалним основама. Питања о томе где припадате и шта вам пружа сигурност сада долазе у први план.

Можда размишљате о пресељењу, промени животног стила или редефинисању породичних односа. Ако осећате немир, покушајте да разликујете да ли је то пролазна емоција или знак за дубљу промену.

Слобода и стабилност не морају бити у сукобу – кључ је у личном балансу.

Стрелац

Стрелчеви могу осетити појачане емоције у вези комуникације, кратких путовања, односа са комшијама, родбином или браћом и сестрама. Ово је време када нека важна информација може изаћи на видело, а комуникација игра кључну улогу.

Ако сте у току школовања или испита, очекујте кулминацију. Искористите прилику за отворене и искрене разговоре.

Важно је, међутим, да сачувате емоционалну зрелост и да не реагујете импулсивно ако вас неко нервира.

Јарац

Финансије, вредности и самопоштовање су главне теме овог пуног Месеца за Јарчеве. Могуће су промене у приходима, као и у томе како доживљавате сопствену вредност.

Можда ћете се изненада суочити са неочекиваним трошком или схватити да неки ресурс више није доступан. Ипак, ова промена може бити почетак већег осећаја независности и ослобађања од материјалних или емоционалних ослонаца који вам више не служе.

Верујте у своју способност прилагођавања.

Водолија

Пун Месец се дешава управо у вашем знаку, па можете очекивати личну кулминацију. Ово је ваш тренутак да се ослободите старих улога, дефиниција и очекивања других.

Иако сте познати по емоционалној дистанци, сада бисте се могли осећати посебно рањиво – и то је сасвим у реду.

Плутон у вашем знаку већ дуже време доноси дубоке трансформације, а овај Месец може бити катализатор који убрзава тај процес. Не бојте се да тражите подршку. Независност не значи изолацију.

Рибе

За Рибе, пун Месец активира вашу подсвест и позива вас на повлачење, тишину и интроспекцију. Можда ћете осетити потребу да се искључите из свакодневног хаоса и потражите унутрашњи мир.

Технологија и стална повезаност лако вас могу преплавити – сада је право време за дигитални детокс. Уместо бесконачних порука и виртуелних пријатељстава, окрените се личним контактима и аутентичним разговорима.

Ваша интуиција је посебно јака – послушајте тишину.

lepaisrecna.mondo.rs

