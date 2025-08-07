ДЕВОЈЧИЦЕ КОЈЕ СЕ ОВАКО ЗОВУ ЗРАЧЕ СВЕТЛОШЋУ И ТОПЛИНОМ Тако се звала и најлепша жена на свету
Одабрати име за дете није једноставно, родитељи имају своје предлоге око којих често не могу лако да се договоре, а понекад се у ту одлуку уплићу и пријатељи и породица. Ипак, најважније да се мама и тата договоре око имена.
Уколико се још увек нисте одлучили за име, ми вам као инспирацију доносимо једно старогрчко име за девојчице - Хелена.
Значење имена Хелена
Име Хелена грчког је порекла, а симболизује жену велике лепоте. Популарно је једнако као и његове изведенице попут Елене, Лене, Ленке, Јелене и Елеоноре.
Име Хелена има више значења, а то су: "жена која је обасјана сунцем"; "особа која је сјајна као сунце"; "она која зрачи светлост и топлину"; "особа која доноси радост и срећу"; "особа која је сјајна; добра; блиставог ума; чистог срца и душе"; "особа која расветљава таму"; "жена сунце".
Ово име, осим девојчица и жена, носе многи производи, школе, клинике, организације, а често је и у књигама и песмама. Толико је популарно да се један од Сатурнових месеца зове Хелена, а постоји и астероид с овим именом. Хелена је име и многих градова села, па и једног острва у Грчкој.
Лепа Хелена била је ћерка врховног бога Зевса из грчке митологије, спартанска краљица која је сматрана узроком Тројанског рата након што ју је од супруга Менелаја отео тројански принц Парис.
Хелену су сматрали најлепшом женом која је икад живела, па је част носити њено име.