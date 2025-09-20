Дневни хороскоп за недељу, 21. септембар 2025.
ДНЕВНИ ХОРОКОП Лаву пословне бриге да не муте расположење, Вага ужива у изузетној пажњи
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за недељу, 21. септембар 2025. године.
♈ ОВАН
Данашњи дан је предвиђен за одмор, па се потрудите да га за то и искористите. И сами знате да за то неће бити много прилика у наредним данима. Будите позитивни, учините нешто лепо за себе и драгу особу и сву енергију усмерите ка љубави. Лепо се проведите.
♉︎ БИК
Мало тога може да вас избаци из такта, осим ако дође до промена вашег детаљно зацртаног плана активности и то не вашом кривицом. Усмерите пажњу ка драгој особи или неким финим гестом приредите изненађење у којем ћете обоје уживати. Покушајте да се више одмарате.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Не би требало очекивати неке крупне пословне заокрете данас, али вас то ни у ком случају не спречава да интензивно размишљате и правите планове на ту тему. Идеална је прилика да се посветите драгој особи и да проведете што више времена заједно негде у природи.
♋︎ РАК
Пред вама је један релативно миран дан да уживате у породичном кругу и да, евентуално, понудите помоћ неком од укућана. Дајете свој допринос и да се неки неспоразуми у комуникацији сведу на најмању могућу меру. Здравствени проблеми су иза вас.
♌︎ ЛАВ
Данас не би требало да размишљате о неким нереалним пословним обећањима. Верујте у себе и лагано, корак по корак, све ћете постићи. Не дозволите да вам пословне бриге помуте позитивно расположење којим вас драга особа обасипа. Немате проблема са здрављем.
♍︎ ДЕВИЦА
Уколико осетите да ствари измичу контроли, немојте оклевати да затражите помоћ од некога ко има више искуства у решавању проблема. Веома водите рачуна о својим потребама, али припазите да се друга страна не осети запостављено. Пријаће вам шетња.
♎︎ ВАГА
Без обзира што је за неке људе ово дан за одмор, вама са неочекиване стране стиже помоћ у виду професионалног савета у вези са пројектом на којем већ извесно време радите. Уживате у изузетној пажњи коју вам пружа вољена особа. Здравље вам је одлично.
♏︎ ШКОРПИЈА
Не би било лоше да своје идеје и планове понекад задржите за себе. Ви се не плашите конкуренције, али је сасвим у реду практиковати опрезност. Неколико догађаја у последње време подстичу вас да размислите шта заправо желите. Могућа је блага прехлада.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Већина представника овог знака би требало данас да ужива у слободном времену и посвети се породици и пријатељима. Посао оставите у другом плану. Ослоните се на интуицију када су партнерски односи у питању. Водите рачуна о количинама када је послужење на столу.
♑︎ ЈАРАЦ
Вама други дан викенда доноси опуштање и уживање у обављању свакодневних рутинских послова. У партнерским односима много дајете, али исто тако и много очекујете од драге особе. Трудите се да са разумевањем прихватите да нису сви као ви. Здравље је добро.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Данашњи дан лепо почиње и обећава још успешнији завршетак за све што сте тако пажљиво испланирали. Окружени сте особама које вас воле и које ви волите, па можете очекивати лепу прилику за уживање у опуштеном и необавезном дружењу. Опустите се, заслужили сте.
♓︎ РИБЕ
Неколико ствари које нисте успели да обавите претходних дана, успевате да успешно и на време приведете крају. Уколико желите да унесете динамику у партнерске односе, преузмите иницијативу и направите први корак. За опуштање, потребни су вам мир и тишина.