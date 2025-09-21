Дневни хороскоп за понедељак, 22. септембар 2025.
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Ован не треба да се мучи љубомором, Рибама паметније да неке ствари прећуте
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за понедељак, 22. септембар 2025. године.
♈ ОВАН
Покушавате да пословно окружење прилагодите свом ритму који би требало да буде мирнији, али ништа мање захтеван. Заузмите лидерски став. Нема потребе за љубоморним коментарима. Вољена особа вам је потпуно одана. Прошетајте и одагнаћете нервозу.
♉︎ БИК
Током данашњег дана биће на искушењу ваша флексибилност и способност прилагођавања новим околностима. Одговара вам положај деловања из другог плана. Трудите се да одржавате блискост са драгом особом. После напорног дана, изађите на свеж ваздух.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
За неке представнике овог знака на помолу је динамичан радни дан уз занимљиве понуде и значајне контакте који воде у сигурнију пословну будућност. Важно је да водите рачуна о својим поступцима да не бисте драгу особу удаљили од себе. Могућа је мања прехлада.
♋ РАК
Данас вас очекују неке заостале обавезе уз много документације. Добро сте организовани и све ћете завршити на време. Могуће је да ћете се затворити и сва збивања посматрати са стране, јер и иначе имате важнијег посла. Рационално распоредите енергију.
♌ ЛАВ
Покушајте да избегнете претрпавање обавезама које вам намећу други, али и ви сами себи. Компликоване и нерешене ситуације су вас одувек узнемиравале. Слободним представницима овог знака предстоји ново познанство и шанса за нови почетак.
♍ ДЕВИЦА
Потребно је да будете изузетно стрпљиви, јер на крупније успешне пословне резултате ваља сачекати. Недостаје вам успостављање општих критеријума у којима се много боље сналазите. Веома вам се допадају идеје које долазе од вама блиске особе.
♎ ВАГА
Овај дан вам доноси похвале за уложени рад и труд, а за неке од вас то може значити и напредовање у каријери. Недоумице које имате, на разложан начин представите драгој особи и све ће проћи без већих проблема. Обратите пажњу на правилну исхрану.
♏ ШКОРПИЈА
Данас дајете изузетан допринос у решавању неких организационих и комуникационих пословних проблема. Покушајте да не радите неколико ствари истовремено. Извесне несугласице у партнерским односима решићете искреним разговором. Немате проблема са здрављем.
♐ СТРЕЛАЦ
Појединци из вашег пословног окружења споро прихватају ваш начин рада, а поготово они који не показују довољно стрпљења да вас саслушају до краја. Будите упорни, отворени за договоре и понеки компромис и све ће бити у реду. Пријао би вам излазак.
♑ ЈАРАЦ
Данас можете очекивати промене неких битних параметара, иако сте поставили реалне планове и циљеве. Биће неопходно да се прилагодите новонасталим околностима. Драга особа вам пружа пуну подршку у скоро свему што сте замислили. Добро се наспавајте.
♒ ВОДОЛИЈА
Пред вама је одличан радни дан. Предуслов је реално одређивање приоритета и тако излазите на крај са пословним обавезама. Почните да правите планове за уређење животног простора или било шта што је у вези са заједнички проведеним временом. Здравље је одлично.
♓ РИБЕ
Обратите посебну пажњу на званична документа да бисте избегли могуће грешке. Може да дође до краћег одлагања неких послова. У односу са драгом особом, потребно је да извесне ствари прећутите и размислите пре наглих реакција. Водите рачуна о исхрани.