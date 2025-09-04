ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПЕТАК, 5. СЕПТЕМБАР 2025.
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Пред Близанцима, Раковима и Девицама успешни договори, Стрелчеви нека се релаксирају
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за петак, 5. септембар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Иако је крај радне недеље, већина особа рођених у овом знаку биће мотивисана да све зацртане обавезе на време и успешно заврши. Могућ је позив на краће путовање, а то је, по правилу, прилика за упознавање занимљивих људи. Напорно сте радили, одморите се.
♉︎ БИК
Сасвим солидан дан је пред особама рођеним у овом знаку. Уз мало више утрошене енергије, али без већих препрека, окончавате ову радну недељу на задовољавајући начин. Са блиском особом бисте могли да се посветите планирању будућности. Одличног сте здравља.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Пред вама су успешни договори и комуникација са особама које би могле бити значајне за вас, и то на дужи период. Немојте ништа пожуривати. Добро размислите да ли вам у овом тренутку одговара повратак на старо. Водите рачуна о исхрани и више се крећите.
♋︎ РАК
На вашу велику радост, неки договори одраније могли би да се покрену у позитивном смеру. Додатно сте мотивисани чињеницом да су се ваше идеје и решења изузетно допали надређенима. Са блиском особом треба о свему да искрено разговарате. Одморите се.
♌︎ ЛАВ
Уколико ствари не буду данас ишле онако како сте ви замислили, немојте се претерано узбуђивати, није крај света. Могуће је да са блиском особом имате различите погледе на нека суштинска питања. Заједнички изађите на крај са проблемима. Потребан вам је предах.
♍︎ ДЕВИЦА
Покажите се у најбољем светлу пред особама које имају слуха и разумевања за вас и ваше предлоге. Очекују вас важни договори и бројни контакти. Укажите поверење и будите нежни према драгој особи, јер она то заслужује. Закажите редовну посету стоматологу.
♎︎ ВАГА
Овај петак требало би да се логично надовеже на неколико претходно веома успешних дана. Пред вама је прилично опуштен дан. Испуните неко од обећања које сте дали драгој особи и искористите овај дан за један леп излазак. Физичке активности дају резултате.
♏︎ ШКОРПИЈА
Уколико не будете ништа форсирали, очекује вас сасвим солидан завршетак радне недеље. Већину обавеза на време сте завршили, па можете да се опустите. Добро се осећате и лепо изгледате, па су и комплименти од блиске особе бројни. Приуштите себи једну фину масажу.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Извесну дозу нервозе и нестрпљења трбало би да мудро и пажљиво контролишете. Крените постепено, корак по корак, у релизацију постављених циљева. Не пропустите прилику да драгој особи покажете колико вам значи. Потребно вам је да се релаксирате.
♑︎ ЈАРАЦ
Нема потребе да доводите у сумњу исправност својих одлука и поступака, јер данас сте ви у првом плану. Диван дан је пред вама на пољу партнерских односа. Са поверењем једно у друго и љубављу гледате у будућност. Пођите заједно у једну лепу шетњу у природи.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Добар посао ћете данас урадити уколико искористите позитивну комуникацију са сарадницима и усмерите је ка постављеном циљу. Релативно миран дан очекује вас на пољу партнерских односа, одређене ствари су видно побољшане. Држите се одлука у вези са исхраном.
♓︎ РИБЕ
Могли бисте да очекујете много посла око недовршених обавеза у вези са неком документацијом и роковима. Добро се организујте и избећи ћете нервозу. Требало би да се окренете будућности, јер сада није повољан тренутак за враћање у прошлост. Појачајте имунитет.