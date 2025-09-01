ЕЛЕКТРИЧАР УПАЛИО АЛАРМ! На овом месту никада не пуните телефон, то може да изазове пожар!
Пуњење мобилног телефона сматрамо рутином, али може изазвати пожар уколико не пазимо.
Узмемо мобилни, прикључимо пуњач, уденемо га у струју и оставимо на најближој слободној површини. Међутим, управо непромишљене навике током пуњења телефона могу довести до прегревања, па чак и до пожара, упозорава Џејмс Харисон, директор компаније „Фужн електрикал“ (Fusion Electrical).
„Пуњач за мобилни телефон можда изгледа безопасно, али ако се неправилно користи или је оштећен, може представљати озбиљну опасност, нарочито у топлим условима“, каже Харисон. Највеће грешке при пуњењу:
- Остављање пуњача укљученог без надзора, посебно у топлој просторији.
- Пуњење телефона на меким површинама — кревет, јастук, кауч.
- Коришћење јефтиних или фалсификованих пуњача без сигурносних сертификата.
- Пуњење оштећеним пуњачем – са излизаним каблом или лабавим конектором.
„Мекани материјали задржавају топлоту и смањују проток ваздуха, што може довести до брзог прегревања уређаја“, објашњава стручњак. „Ако кабл показује знаке истрошености, ако су жице видљиве или се утикач помера, одмах га престаните користити!“, саветује Харисон за „Еxпресс“.
Високе температуре и пуњење
Током летњих дана, сви електронски уређаји су под додатним оптерећењем. Зато се саветује:
- Не остављајте телефон да се пуни током ноћи без надзора
- Увек пуните на тврдој, хладној и сувој површини
- Искључите пуњач из утичнице кад није у употреби
„Једноставне мере опреза могу спречити огромну штету“, закључује Харисон.