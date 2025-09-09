Из раја у пакао СРБИНА НА ТАЈЛАНДУ УЈЕО МАЈМУН Лечење га коштало право богатство!
За једног српског држављанина, путовање на Тајланд претворило се у скупоцену лекцију!
Наиме, док је био у посети чувеној "Monkey Beach" на острву Фи Фи, мајмун га је угризао за ногу, а лечење у болници морао је да плати вртоглавих 2.000 евра!
Како је младић испричао на свом ТикТок-у, он је уплатио екскурзију за посету плажи на којој живе мајмуни, на овом веома популарном острву. Док је тамо боравио, уживао је у прелепом призору, а онда га је мајмун ујео за ногу, што се види и на снимку који је објавио.
- Ту су сви били, смарали мајмуне и, наравно, сликали се са њима. Генерално, врло стресно окружење за мајмуне. И у једном тренутку, мајмун се приближио и кренуо је да ми гризе ногу - присећа се Србин.
Морао да прими вакцину која кошта 1.600 евра, плус трошкови
Када је стигао у болницу лекари су му објаснили како све функционише и рекли да мора да прими вакцину против беснила, која кошта 1.600 евра.
- Морао сам да примим вакцину која је коштала око 1.600 евра плус сви остали трошкови и тако да то је то. Значи људи обавезно се осигурање када идете на било који пут јер се овакве ствари дешавају неочекивано - упозорио је Србин.
Објава овог младића врло брзо постала је вирална, коментари су се само низали, а неки од корисника открили су да су имали скоро па исто у искуство, док су се други и нашалили на рачун Србина.
Једна жена због операције платила 5.000 евра
- На Тајланду за 2.000 евра можеш нову ногу да купиш и да бираш - нашалио се један корисник.
Ипак, једна жена напоменула је да је због операције жучи морала да плати 5.000 евра.
Иначе, Monkey beach је једна од најпознатијих дестинација за све туристе који долазе на Тајланд. Многи дођу само како би се фотографисали са мајмунима, који се иначе уопште не боје људи.
До сада није било неки већих инцидената или напада на туристе, осим што некад "завире" у њихове џепове и торбе.