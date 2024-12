КЕБИНА ЋЕРКА СЕ ВРАЋА У СРБИЈУ! Наташа спрема се за Евровизију!

Наташа је један од 30 извођача који се нашао на листи такмичара фестивала Песма за Евровизију на ком ће се бирати представник Србије на Евровизији у Швајцарској 2025. године.

Представиће се са песмом "Up and down", која је одабрана међу 222 композиције које су стигле на конкурс.

Оно што су многи можда заборавили, јесте да се Наташа већ такмичила на избору за српску песму за Евровизију, тадашњој Беовизији, 2004. године.

Заправо, то је био и њен први наступ пред публиком.