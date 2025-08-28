КИНЕСКИ ХОРОСКОП ЗА СЕПТЕМБАР Ево шта доноси јесења равнодневица и коме је срећа на прагу
Према кинеском хороскопу, септембар 2025. као први месец лета јесте време за романтичне сусрете и нове везе. У професионалним и финансијским питањима, покушајте да више верујете својој интуицији.
Најважнији догађај септембра је јесења равнодневица, тачка равнотеже између прошлости и будућности. Доведите своје послове у ред како бисте могли да доносите прецизне, уравнотежене одлуке. Реците збогом свему што је изгубило релевантност како бисте отворили пут новој енергији, идејама и могућностима.
Пацов (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Према кинеском хороскопу за септембар 2025, овај месец обећава вам време када ће нити комуникације постати чешће и трајније. Ово је месец да повећате поузданост ваших контаката и исправите оно што је раније изгледало несигурно. Пажљиво склапате савезе, претварајући случајна познанства у стабилне односе, па и ослонце. Срећни дани када ће вам на свим пољима све тећи јесу 2, 11. и 27- та можете да се договорите о дугорочним пројектима или да направите помак ка зближавању у личној сфери.
Биво (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Септембар вам даје смиреност и методичност: посао иде као и обично и није вам потребна никаква журба. Ово је време за промишљене кораке, када је свака акција тешка и проверена. Потрудите се да стрес са посла не пребацујете на своје вољене. Посебну пажњу обратите на однос са вољеном особом. Нека ваш дом буде тихо и удобно уточиште. Повољни дани 5, 16 и 29, када ће напори из прошлости донети најопипљивије резултате и омогућити вам да поставите нове, чврсте темеље, предвиђа кинески хороскоп за септембар 2025.
Тигар (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Осећања вас подстичу на акцију. Биће ово за вас месец пун интензитета и страсти: емоције ће бити позитивне, а одлуке понекад импулсивне. Промене на послу, селидба и путовања биће успешни. Постоји ризик да ћете морати да преузмете кривицу за туђе грешке. Пазите на исхрану, узимајте витамине, стрес може утицати на ваш имунитет. Могући су сукоби са вољенима. Стиже вам могућност смелих акција, али чувајте се ризика од прегревања и пуцања односа. Посебно добри датуми биће 7, 13. и 23, када се страст хармонично спаја са подршком, предвиђа кинески хороскоп за септембар 2025.
Зец (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Према кинеском хороскопу за септембар 2025, месец вам доноси мекоћу и бригу: као да раширите удобан покривач преко својих планова и пустите их да се загреју. За вас је септембар повољан за опоравак, успостављање кућне удобности и искрене разговоре са вољенима. Ваши кораци биће опрезни, али мудри. Посебно успешни дани биће 4, 12 и 26 - време за ствари везане за породицу, дом и унутрашњу равнотежу. Проверите и шта вам предвиђа ромски хороскоп за септембар 2025.
Змај (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Септембар вам издашно даје инспирацију: енергија стварања доступна је готово у изобиљу, а идеје долазе с лакоћом. Ваши планови добијају облик када себи дозволите да сањате и делујете истовремено. Ово је период за смеле уметничке одлуке, јавне наступе и пројекте који захтевају сјај. У септембру посебни дани за спровођење креативних импулса су 1, 10. и 21., када ће звезде фаворизовати инспирацију и подржати вашу иницијативу, предвиђа кинески хороскоп за септембар 2025.
Змија (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Септембар вам нуди шансу да зароните у свој унутрашњи свет и разумете мотиве који вас дуго покрећу. На послу се фокусирајте на своје директне обавезе, не учествујте у сплеткама. Када комуницирате са супротним полом, немојте давати обећања и не преувеличавајте своје заслуге - лаж може све да упропасти. Аналитичка моћ бити посебно изоштрена 6, 15. и 28, а на ове датуме је корисно вратити се белешкама, разговарати о суптилним питањима и доносити одлуке засноване на дубоком разумевању, каже кинески хороскоп за септембар 2025.
Коњ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Према кинеском хороскопу за септембар 2025, вама овај месец доноси енергију и жељу за акцијом: ово је веме динамике, када се планови лако претварају у стварност. Бићете пуни жеље за новим хоризонтима и спремни да уложите енергију у нешто што захтева брз почетак. Међутим, важно је да овај импулс усмерите конструктивно, како не бисте узалуд трошили енергију. У септембру су посебно продуктивни 3, 14. и 24. дан - идеални датуми за почетак путовања, преговоре и активно спровођење идеја.
Овца (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Септембар вам доноси меку бригу и пажњу усмерену на унутрашњу равнотежу: склони сте да посветите време онима који су вам драги и створите атмосферу у којој желите да останете. Фокусирајте се на дугорочне циљеве и пројекте, уложите у свој развој и образовање. Они који траже љубав могу упознати веома посебну особу. Само не журите да отворите своје срце, јер сада постоји ризик од одбијања. Дајте вези шансу да се сама развија. Повољни дани су 8, 18. и 30, када вреди радити оно што доноси емоционалну удобност и дугорочну радост, предвиђа кинески хороскоп за септембар 2025.
Мајмун (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Вама септембар отвара приступ информацијама и корисним контактима: комуникација функционише као паметан алат, а нове идеје лако пуштају корен свега. Постоји шанса да упознате веома утицајну особу која ће много тога променити у вашем животу. На послу ћете вероватно морати да комбинујете неколико обавеза одједном. Стрес и напетост ће се осећати више него обично. Датуми 9, 17. и 25. биће успешни за презентације, курсеве и почетак интелектуалних пројеката, каже кинески хороскоп за септембар 2025.
Петао (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Септембар вам даје прилику да покажете своју дисциплину и професионализам: ваши напори су приметни и цењени. Главно оптерећење посла биће мање него обично, што ће вам омогућити да се фокусирате на саморазвој и планирање будућности. Можда сте на ивици промене. Почните да штедите новац. Будите опрезни са романтичним познанствима, не журите да идете даље од формалних састанака у кафићу. Понос може да уништи постојеће везе. Датуми 2, 20. и 29. су посебно повољни за смеле кораке и важне изјаве, предвиђа кинески хороскоп за септембар 2025.
Пас (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Према кинеском хороскопу за септембар 2025, овај месец вам доноси јасноћу у служби и одговорности: осетићете потребу да будете поуздани и још једном ћете показати лојалност својим принципима. Ово је време када истрајност и доследност дају резултате, а они око вас виде вашу преданост. Обратите пажњу на 5, 19. и 27, то су погодни дани за важне ствари које захтевају стабилно присуство и промишљеност. Сазнајте и која је ваша скривена мисија према датуму рођења.
Свиња (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Вама септембар доноси пријатне сусрете и тренутке задовољства: ваша великодушност и отвореност привлаче људе, а уживате у једноставним задовољствима. Преузмите иницијативу, утицајна особа из менаџмента је спремна да вас подржи. Правне компликације могу деловати против вас. Финансијска ситуација ће остати стабилна, али је боље избегавати велике трошкове. Фокусирајте се на постепено акумулирање капитала. Добро време за романтична познанства и путовања удвоје. Посебно срећни су 11., 22. и 30. дан, предвиђа кинески хороскоп за септембар 2025.