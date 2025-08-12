И БОЉЕ ШТО ГА СЕ РЕШИЛА...
КО ДА ЈЕ БАЛКАНАЦ! Бивши дечко Хале Бери ружно, јавно испрозивао познату глумицу ХТЕО ДА ОД ОСКАРОВКЕ НАПРАВИ ДОМАЋИЦУ?!
Дејвид Џастис нашао се на мети њених фанова након што је открио разлоге због којих је одлучио да је остави.
Хале Бери, која има 58 година, била је у браку са Дејвидом Џастисом од 1993. до 1997. године. Џастис, бивши бејзбол играч, рекао је да је брак прекинуо јер није осетио код ње онај мајчински дух који је очекивао.
Некадашња звезда МЛБ-а, открио је у једном подкасту како је његов приватни живот постао веома јаван због његове прошле везе са звездом филма "Catwoman".
Џастис је признао је да је некада размишљао: "Ако будемо имали децу, да ли је она жена са којом желим да их имам и да оснујемо породицу? А тада, када сам био млађи, она није кувала, није чистила и није ми деловала као мајка."
Додао је да је касније схватио да "ово није особа са којом желим да проведем живот", али је рекао да је тек касније схватио да би брак могао бити спашен да је тада знао за психотерапије. Ипак, његове изјаве изазвале су негодовање јер су обожаваоци Бери били изненађени што је од ње очекивао да прихвати стереотипну улогу домаћице, док је њена глумачка каријера тек узимала замах.
"Пошто сам био млад, имао сам само једну озбиљну везу пре ње. Моје знање, разумевање и мудрост о везама тада нису били на високом нивоу."
Изјава подигла велику прашину
Многи фанови критиковали су Џастиса, троструког MLB All-Star играча и двоструког освајача Светске серије, који је током своје 14-годишње каријере играо за Атланта Брејвсе и Њујорк Јанкисе, због "дрскости" што жели од глумице награђене Оскаром да "кува и чисти".
"Мајчински? Била му је партнерка, а не мајка", написао је један корисник на мрежи X, док су многи фанови стали у одбрану Бери након што су Џастисове изјаве постале виралне.
"Замислите да очекујете од Хале Бери, прве црне глумице која је зарадила 20 милиона за филм, жене која је деценијама била најпожељнија на свету и прве црне жене добитнице Оскара, да остане код куће и кува и чисти. Мушкарци и дрскост", твитовала је једна особа.
"Судећи по њиховим богатствима, он је требао да обуче кецељу и чисти кућу", написао је један корисник коментаришући МЛБ звезду и славну глумицу.
(Mondo.rs)