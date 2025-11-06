КО ОВО СТАВИ У НОВЧНИК НЕКA ОЧЕКУЈЕ БОГАТСТВО Од шест ситница довољна је једна да вас погоди „златна киша“ пара
Ако у новчаник убаците ловоров лист, суву детелину са четири листа, нађен метални новчић, црвени кончић, кинески бушни новчић или веома вредну новчаницу, брзо ће бити пун.
Верује се да у новчанику не треба да држите старе рачуне и преклопљене новчанице, онда остаје празан.
Новчаник није само место за чување новца и докумената - према веровањима, он може постати и прави талисман, привлачећи богатство и срећу. Вековима људи широм света практикују разне ритуале и носе предмете у новчаницима како би привукли позитивну финансијску енергију. Па шта би требало да ставите у новчаник да бисте уживали у изобиљу и просперитету?
1. Ловоров лист - симбол победе и успеха
Ловоров лист није само ароматични зачин већ и древни симбол победе и заштите. У старом Риму, ловоров лист је коришћен као венац на главама победника, а у модерно доба, верује се да ловоров лист стављен у новчаник штити од финансијског губитка и привлачи новац. Ритуали који укључују ловоров лист често укључују писање финансијских жеља на њима и ношење у новчанику или торби током одређеног временског периода.
2. Сушена детелина са четири листа - срећа надохват руке
Детелина са четири листа је симбол среће познат широм света. Обично се налазе само детелине са три листа, па се проналажење детелине са четири листа сматра правим знаком среће. Сваки лист симболизује нешто другачије: веру, наду, љубав и срећу. Каже се да стављање детелине са четири листа у новчаник осигурава да имате пуно новца, а њена позитивна енергија ће утицати на ваше финансијско благостање.
3. Новчић са улице - магија случајности
Један од најпопуларнијих талисмана који се носи у новчанику је пронађени метални новац. Мали новчић пронађен на улици има посебну моћ да привуче новац. Он симболизује почетак пута ка богатству - чак и најмањи новчић може постати семе већег профита. Такође вреди запамтити правило да увек имате барем један новчић у новчанику како не би био празан.
4. Новчаница велике вредности
Држање новчанице велике вредности у новчанику има за циљ да спречи његово пражњење и привуче веће суме. Постоји правило да се ова "срећна новчаница“ не троши, већ да остане у новчанику као симбол који привлачи више новца.
5. Комад црвеног конца
Црвена боја у многим културама симболизује заштиту од урока и несреће. За црвени конац стављен у новчаник се каже да штити од губитка новца и привлачи просперитет.
6. Кинески новчићи са рупом
Кинески новчићи ношени у новчанику и везани црвеном траком су популаран талисман фенг шуија. Они симболизују проток новца и позитивну финансијску енергију.
Шта не треба да држите у новчанику?
Поред онога што вреди држати у новчанику, према веровањима, постоје и ствари које би требало да избегавате.
Чување рачуна, рачуна или старих кредитних картица које више не користите може блокирати проток позитивне енергије. Сваки извод или рачун је симбол трошења, а према сујеверју, могу привући још финансијских губитака.
Не држите новчанице у новчанику преклопљене напола.
Избегавајте да дајете новац првог дана у месецу – верује се да то може довести до несташице готовине до краја месеца.