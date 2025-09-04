broken clouds
28°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЉУДИ ПРЕКО 60 ГОДИНА МОРАЈУ ДА ЈЕДУ ШЉИВЕ Ево како све помажу организму

04.09.2025. 17:31 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
(Еспресо/Најжена/ДЧ)
Коментари (0)
с
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Шљиве су драгоцена и лековита намирница за особе старије од 60 година

Старији људи често имају проблема са затвором и успореном перисталтиком црева, а шљиве могу значајно помоћи. Редовна конзумација овог воћа олакшава пражњење црева, побољшава свакодневно функционисање и доприноси бољем квалитету живота.

Здравствене предности

Осим влакана и витамина Ц, шљиве садрже:

антиоксидансе који штите ћелије од оштећења и старења,

калиј који помаже срцу и крвним судовима, биљне полифеноле који могу смањити упале у организму.

– „Влакна у шљивама стимулишу црева и омогућавају природну детоксикацију. Помажу код затвора и одржавају редовно пражњење, а витамин Ц додатно јача имунитет“, објашњава докторица Маргарита Квин.

Могуће нежељене последице

Претерана конзумација шљива може изазвати:

надутост и пролив због влакана и природних шећера,

нагли пораст шећера код дијабетичара, већи унос калорија, посебно код сувих шљива.

Шљиве су драгоцена и лековита намирница за особе старије од 65 година – побољшавају рад црева, јачају имунитет и доприносе општем здрављу. Кључ је у умерености: 

неколико свежих шљива дневно делује као природни лек, док претеривање може донети више штете него користи.

 

 

 

шљиве здравље старост
Извор:
(Еспресо/Најжена/ДЧ)
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај