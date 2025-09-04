ЉУДИ ПРЕКО 60 ГОДИНА МОРАЈУ ДА ЈЕДУ ШЉИВЕ Ево како све помажу организму
Шљиве су драгоцена и лековита намирница за особе старије од 60 година
Старији људи често имају проблема са затвором и успореном перисталтиком црева, а шљиве могу значајно помоћи. Редовна конзумација овог воћа олакшава пражњење црева, побољшава свакодневно функционисање и доприноси бољем квалитету живота.
Здравствене предности
Осим влакана и витамина Ц, шљиве садрже:
антиоксидансе који штите ћелије од оштећења и старења,
калиј који помаже срцу и крвним судовима, биљне полифеноле који могу смањити упале у организму.
– „Влакна у шљивама стимулишу црева и омогућавају природну детоксикацију. Помажу код затвора и одржавају редовно пражњење, а витамин Ц додатно јача имунитет“, објашњава докторица Маргарита Квин.
Могуће нежељене последице
Претерана конзумација шљива може изазвати:
надутост и пролив због влакана и природних шећера,
нагли пораст шећера код дијабетичара, већи унос калорија, посебно код сувих шљива.
Шљиве су драгоцена и лековита намирница за особе старије од 65 година – побољшавају рад црева, јачају имунитет и доприносе општем здрављу. Кључ је у умерености:
неколико свежих шљива дневно делује као природни лек, док претеривање може донети више штете него користи.