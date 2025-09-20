clear sky
НАЈГОРЕГ МУЖА ЋЕТЕ НАЋИ У ОВИМ ЗНАКОВИМА Ево зашто им брак није јача страна

20.09.2025. 12:27 13:09
Пише:
Дневник
Извор:
Krstarica.com
Фото: Pixabay.com

Иако је појам „савршености“ различит за сваког од нас, рекло би се да постоје хороскопски знакови који имају мање шансе да буду добри супружници у односу на остале.

Ован – Импулсиван и доминантан


Ован воли да води, али ако не научи да сарађује, може постати тврдоглав и нестрпљив. Његова потреба за акцијом може оставити партнера исцрпљеним.

То  је један од три ватрена знака у зодијаку, чија продорна енергија руши све баријере. Међутим, када је у питању класичан брачни однос, мушкарцу Овну то никада не може да буде довољно. 

Он у браку настоји да тражи више и све му брзо досади, јер су му потребни нови изазови. Због тога мушкарци Овнови који се ожене, иако се можда не одлуче на развод, често се деси да су неверни у браку. 

Водолија –  Ментално далеки

Водолије су често фокусиране на идеје, визије и друштвене циљеве, па могу деловати хладно или дистанцирано. Партнерима може недостајати емоционална блискост и свакодневна пажња.

Како је ово знак који најмање верује у институцију брака, било какав покушај да живи формалан живот у браку може да му делује као одузимање сопствене слободе. Водолије се боре за слободне односе и у њима се најбоље осећају. Због тога никада не могу да гарантују за себе да ће бити поуздани мужеви, јер ће уместо тога увек бити много бољи пријатељи. 

Водолије се у младости ретко вежу за једну особу. Већ у поодмаклим годинама знају да сачувају брак и буду одани сапутници. Превише су окренути себи и праве ленштине када је у питању покретање на рад и односе.

Вага – Неодлучан и без иницијативе 

Мушкарац Вага је неко ко по правилу тражи доминантнијег партнера од себе, јер на тај начин ствара баланс због своје неодлучности.

Када има доминантнијег партнера у браку, онда то постаје уравнотежено, али само док другој страни то одговара. У кризама ће увек бити неодлучан без довољно иницијативе. Због тога се за мушкарце Ваге сматра да су слаби да би били глава породице, пише Најжена. 

Важно је напоменути:

Ово су потенцијалне слабости, не судбине. Сваки знак има и сјајне квалитете. Кључ је у зрелости, комуникацији и спремности да се ради на себи. 

У астрологији не постоји „званична листа најгорих мужева“, али неки хороскопски знакови могу имати особине које, ако нису развијене или уравнотежене, могу отежати партнерски живот. Ипак, све зависи од личности, зрелости и животних околности.

(krstarica.com)

муж хороскопски знакови
