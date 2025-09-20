НАЈГОРЕГ МУЖА ЋЕТЕ НАЋИ У ОВИМ ЗНАКОВИМА Ево зашто им брак није јача страна
Иако је појам „савршености“ различит за сваког од нас, рекло би се да постоје хороскопски знакови који имају мање шансе да буду добри супружници у односу на остале.
Ован – Импулсиван и доминантан
Ован воли да води, али ако не научи да сарађује, може постати тврдоглав и нестрпљив. Његова потреба за акцијом може оставити партнера исцрпљеним.
То је један од три ватрена знака у зодијаку, чија продорна енергија руши све баријере. Међутим, када је у питању класичан брачни однос, мушкарцу Овну то никада не може да буде довољно.
Он у браку настоји да тражи више и све му брзо досади, јер су му потребни нови изазови. Због тога мушкарци Овнови који се ожене, иако се можда не одлуче на развод, често се деси да су неверни у браку.
Водолија – Ментално далеки
Водолије су често фокусиране на идеје, визије и друштвене циљеве, па могу деловати хладно или дистанцирано. Партнерима може недостајати емоционална блискост и свакодневна пажња.
Како је ово знак који најмање верује у институцију брака, било какав покушај да живи формалан живот у браку може да му делује као одузимање сопствене слободе. Водолије се боре за слободне односе и у њима се најбоље осећају. Због тога никада не могу да гарантују за себе да ће бити поуздани мужеви, јер ће уместо тога увек бити много бољи пријатељи.
Водолије се у младости ретко вежу за једну особу. Већ у поодмаклим годинама знају да сачувају брак и буду одани сапутници. Превише су окренути себи и праве ленштине када је у питању покретање на рад и односе.
Вага – Неодлучан и без иницијативе
Мушкарац Вага је неко ко по правилу тражи доминантнијег партнера од себе, јер на тај начин ствара баланс због своје неодлучности.
Када има доминантнијег партнера у браку, онда то постаје уравнотежено, али само док другој страни то одговара. У кризама ће увек бити неодлучан без довољно иницијативе. Због тога се за мушкарце Ваге сматра да су слаби да би били глава породице, пише Најжена.
Важно је напоменути:
Ово су потенцијалне слабости, не судбине. Сваки знак има и сјајне квалитете. Кључ је у зрелости, комуникацији и спремности да се ради на себи.
У астрологији не постоји „званична листа најгорих мужева“, али неки хороскопски знакови могу имати особине које, ако нису развијене или уравнотежене, могу отежати партнерски живот. Ипак, све зависи од личности, зрелости и животних околности.