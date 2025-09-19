clear sky
19°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ДУВАН, А ЧИСТИ ПЛУЋА?! Моћна трава која олакшава дисање и топи слуз

19.09.2025. 22:00 22:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневно.хр
Коментари (0)
дуван
Фото: Ilustracija pixabay

Последњих месеци дивизма (Verbascum thapsus), позната и као дивљи дуван, доживљава праву ренесансу популарности, посебно на друштвеној мрежи TikTok.

Многи који су је испробали тврде да им је помогла да очисте плућа од нагомилане слузи и да лакше дишу.

Једна корисница TikTok-а, Кендис Герет, поделила је своје искуство: након неколико дана конзумирања напитка од ове биљке осетила је значајно побољшање и тврди да јој је дисање лакше него икада. Стручњаци и инфлуенсери на мрежама напомињу да дивизма може бити од помоћи особама које имају астму, хронични кашаљ или су пушачи, али упозоравају да резултати могу варирати од особе до особе.

Особине и изглед биљке

Дивизма је двогодишња биљка из породице струпника. Лако се препознаје по високој стабљици и крупним жутим цветовима који цветају од јула до августа. Најчешће расте на шумским чистинама и песковитим обалама река и потока широм Европе и западне Азије. Постоји више врста, међу којима су ситноцветна, пустенаста, велецветна и љубичаста дивизма.

Лековита својства

У народу је позната и као лепух или вучји реп. Корен се копа у касну јесен прве године или рано у пролеће, пре него што биљка озелени. Цветови се беру од почетка јула до касне јесени, а важно је да се брзо осуше како би сачували лековитост. Исто важи и за листове, који се беру после цветања по сувом и сунчаном времену.

Лековитост дивизме позната је још у антици. Грчка митологија помиње да је управо она помогла Одисеју у борби против чаробнице Кирке. Биљка садржи низ једињења са противупалним, антибактеријским и регенеративним дејством: сапонине, гликозиде, иридоиде, флавоноиде, витамин Ц, танин, цинк и селен. Научна истраживања потврђују да дивизма може да помогне код респираторних болести, упала, инфекција, благих отока, хемороида и упала уха. Једна студија из 2002. године показала је да екстракт ове биљке може да инхибира раст бактерија Escherichia coli и Staphylococcus aureus.

Начини употребе

Дивизма се може користити на више начина:

Мацерат од цветова у маслиновом уљу примењује се код кожних проблема и болова у уху или очима.

Уље дивизме помаже код гихта, реуме и рана.

Тинктура од цветова користи се код инфекција.

Облози и сирупи примењују се за отоке, хемороиде и кожне болести.

Најпознатији је чај од дивизме. Припрема се тако што се једна чајна кашичица цветова прелије са два децилитра кључале воде и остави да одстоји 15 минута. Препоручује се конзумирање 2–3 шоље дневно, уз мед по жељи.

Дивизма се може купити као готова мешавина у специјализованим продавницама или путем интернета. Употреба чаја и других препарата углавном је безбедна, али труднице, дојиље и хронични болесници требало би да се консултују са лекаром пре употребе.

дуван плућа чишћење
Извор:
Дневно.хр
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА ЦИГАРЕТЕ И ДУВАН Зрењанинац ухапшен због недозвољене трговине

ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА ЦИГАРЕТЕ И ДУВАН Зрењанинац ухапшен због недозвољене трговине

27.08.2025. 15:26 15:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШЕСТ ХИЉАДА ХЕКТАРА У СРБИЈИ ПОД ЗАСАДОМ ДУВАНА Цене добре, једини проблем је радна снага
s

ШЕСТ ХИЉАДА ХЕКТАРА У СРБИЈИ ПОД ЗАСАДОМ ДУВАНА Цене добре, једини проблем је радна снага

24.07.2025. 16:37 16:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај