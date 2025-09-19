(ВИДЕО) ДУВАН, А ЧИСТИ ПЛУЋА?! Моћна трава која олакшава дисање и топи слуз
Последњих месеци дивизма (Verbascum thapsus), позната и као дивљи дуван, доживљава праву ренесансу популарности, посебно на друштвеној мрежи TikTok.
Многи који су је испробали тврде да им је помогла да очисте плућа од нагомилане слузи и да лакше дишу.
Једна корисница TikTok-а, Кендис Герет, поделила је своје искуство: након неколико дана конзумирања напитка од ове биљке осетила је значајно побољшање и тврди да јој је дисање лакше него икада. Стручњаци и инфлуенсери на мрежама напомињу да дивизма може бити од помоћи особама које имају астму, хронични кашаљ или су пушачи, али упозоравају да резултати могу варирати од особе до особе.
Особине и изглед биљке
Дивизма је двогодишња биљка из породице струпника. Лако се препознаје по високој стабљици и крупним жутим цветовима који цветају од јула до августа. Најчешће расте на шумским чистинама и песковитим обалама река и потока широм Европе и западне Азије. Постоји више врста, међу којима су ситноцветна, пустенаста, велецветна и љубичаста дивизма.
Лековита својства
У народу је позната и као лепух или вучји реп. Корен се копа у касну јесен прве године или рано у пролеће, пре него што биљка озелени. Цветови се беру од почетка јула до касне јесени, а важно је да се брзо осуше како би сачували лековитост. Исто важи и за листове, који се беру после цветања по сувом и сунчаном времену.
Лековитост дивизме позната је још у антици. Грчка митологија помиње да је управо она помогла Одисеју у борби против чаробнице Кирке. Биљка садржи низ једињења са противупалним, антибактеријским и регенеративним дејством: сапонине, гликозиде, иридоиде, флавоноиде, витамин Ц, танин, цинк и селен. Научна истраживања потврђују да дивизма може да помогне код респираторних болести, упала, инфекција, благих отока, хемороида и упала уха. Једна студија из 2002. године показала је да екстракт ове биљке може да инхибира раст бактерија Escherichia coli и Staphylococcus aureus.
Начини употребе
Дивизма се може користити на више начина:
Мацерат од цветова у маслиновом уљу примењује се код кожних проблема и болова у уху или очима.
Уље дивизме помаже код гихта, реуме и рана.
Тинктура од цветова користи се код инфекција.
Облози и сирупи примењују се за отоке, хемороиде и кожне болести.
Најпознатији је чај од дивизме. Припрема се тако што се једна чајна кашичица цветова прелије са два децилитра кључале воде и остави да одстоји 15 минута. Препоручује се конзумирање 2–3 шоље дневно, уз мед по жељи.
Дивизма се може купити као готова мешавина у специјализованим продавницама или путем интернета. Употреба чаја и других препарата углавном је безбедна, али труднице, дојиље и хронични болесници требало би да се консултују са лекаром пре употребе.