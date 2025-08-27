ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА ЦИГАРЕТЕ И ДУВАН Зрењанинац ухапшен због недозвољене трговине
27.08.2025.
Зрењанинска полиција је, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, ухапсила Б. М. (64) из овог града, због сумње да је починио кривично дело недозвољена трговина.
Полиција је приликом претреса стана и других просторија у Зрењанину, које користи осумњичени, пронашла 1.351 паклицу цигарета различитих марки без акцизних маркица, као и 6,3 килограма резаног дувана без потребне документације, за које се сумња да су намењени даљој продаји.
Осумњичени Б. М. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Зрењанину.