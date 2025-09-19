РУМЕНИЛО ЈЕ ТАЈНА МЛАДОЛИКОГ ЛИЦА! После 50. најбољи је савезник ЛЕПОТЕ, али само ако знате ова 2 правила
Осим разних подлога које могу помоћи да лице изгледа уједначено и блиставо, ваш главни адут, поготово након 50. године, требало би постати руменило.
Циљ који желимо постићи кад се шминкамо је глатки, блистави тен, нарочито након што наша кожа почне показивати знакове времена и губити еластичност.
Могло би вас изненадити како само мало руменила може променити изглед вашег лица, па чак и подмладити га, али само ако одаберете праву врсту производа и одговарајућу нијансу.
Шминкери препоручују да се држите два златна правила ако желите изгледати млађе, наводи Manchester Evening News.
Бирајте кремасте или течне производе, који се неће накупљати у борицама и бирајте нијансе ружичасте или боје кајсије које ће довести до тога да ваше лице изгледа одморно, свеже и светлије.
Важно је и на које место стављате руменило.
Зашто кремаста и течна руменила?
Ове формуле се лакше блендају, односно стопе с кожом. Дају лагани финиш и остављају утисак да кожа изгледа природно сјајна.
Све што треба учинити је лагано их сетирати лаганим пудером или руменилом у камену и спремни сте за излазак.
Зашто ружичасте нијансе?
Нијансе ружичасте савршено ће пристајати већини типова и подтонова коже. Можете бирати загаситије варијанте за вечерње прилике или ружичасто-наранџасте, односно боје кајсије за свакодневне прилике.
Ако сте љубитељ руменила у камену, савет је да избегавате превише сјаја у руменилима, те да бирате или мат или она с назнаком "satin finish".
Зашто је важно где наносите руменило?
Иако се сматра да се руменило наноси на средину образа, они због тога могу изгледати "опуштено", односно шминка ће спустити ваше лице уместо да га подигне.
Идеално би било руменило нанети на врх јагодица и блендати ка горе према слепоочницама.
Можете комбиновати и две нијансе - светлију ружичасту на почетку, те нешто тамнију, ближе коси.
Наравно, не заборавите блендати да се све сједини.
На тај начин ћете изгледати "разбуђеније", свеже, разбуђено, а сама кожа ће бити глаткија и здравија.