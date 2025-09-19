ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 20. СЕПТЕМБАР 2025.
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Јарчеви опрезно са финансијама, Бикови да преузму иницијативу
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за суботу, 20. септембар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Данас вам стицај околности не дозвољава опуштање, па чак ни кад су основне обавезе у питању. Покушајте да се физички сувише не оптеретите. Расположени сте да драгој особи приредите пријатно изненађење. Свежим воћем и поврћем побољшаћете имунитет.
♉︎ БИК
Као и обично, све сте детаљно испланирали, тако да за вас данас нема препрека. Покушајте да и за себе учините нешто лепо и позабавите се дугорочнијим планирањем. Преузмите иницијативу и предложите драгој особи једно кратко путовање. Пријаће обома.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Нема никаквих разлога да особе рођене у овом знаку данас не заврше све што су планирале. Потрудите се да се опустите и уживате у заједничким тренуцима са вашом вољеном особом. Имате пуну подршку и разумевање. Ако редовно вежбате, нема разлога за бригу.
♋︎ РАК
Иако је почетак викенда, ви немате намеру да се зауставите и предахнете. Указује вам се прилика за дугорочан пословни договор и ви ћете је, највероватније, искористити. Разговарајте са драгом особом о извесном незадовољству које осећате. Немате проблема са здрављем.
♌︎ ЛАВ
Непрестано усмерени на постизање циљева и остваривање планова, субота је за вас дан као и сваки други кад је ваша професија у питању. У приватном животу имате стабилност и то вам веома прија. Покушајте да пронађете равнотежу између посла и одмора.
♍︎ ДЕВИЦА
Радна енергија вам не недостаје ни када се већина других људи одмара. Ви имате своје идеје и планове и од њих не одступате без обзира на то који је дан у недељи. Слободни представници овог знака могу се наћи пред новим емотивним изазовом. Више спавајте.
♎︎ ВАГА
За вас, по правилу, нема непремостивих препрека, како приватно, тако и професионално. Немојте се претерано обазирати на извесна говоркања. То је само љубомора на ваш успех. Будите стрпљиви и пажљиво саслушајте драгу особу. Здравље вам је добро.
♏︎ ШКОРПИЈА
Почетак викенда за вас значи више активности него иначе. Нема потребе да журите и да радите много ствари истовремено. Дан је веома повољан за дружење са пријатељима код куће уз неку фину закуску. Немојте запостављати физичке активности у природи.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Особе рођене у овом знаку првог дана викенда суочиће се са повећаним обимом посла. Ипак, покушајте да оставите барем мало слободног времена и да се одморите. Дуге и заморне расправе са драгом особом, за сада, нису неопходне. Могућа је блага прехлада.
♑︎ ЈАРАЦ
Било би добро да будете изузетно опрезни када су финансије у питању. Што се тиче улагања, требало би да се ослоните на савет блиске особе или некога ко вам је у томе и до сада помагао. Могли бисте да очекујете нека пријатна изненађења. Одморите се.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Почетак викенда би требало да искористите за проверу и завршетак понеке заостале обавезе, тако да бисте могли да се посветите одмору који вам је неопходан. Потпуно се препустите опуштању и задовољству окружени драгим особама. Здравље је добро.
♓︎ РИБЕ
Уколико се добро организујете, имате реалне шансе да скоро све што сте планирали завршите на сасвим задовољавајући начин и да за то будете похваљени. Данас није најповољнији дан за тешке разговоре и велике планове. Покушајте да се здравије храните.