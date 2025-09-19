ДА ЛИ СТЕ СПРЕМНИ?
ОВА ТРИ ЗНАКА ОВОГ ВИКЕНДА добијају снажну космичку енергију – субота за мир, недеља за машту
Овај викенд доноси снажну и позитивну космичку енергију. Она неће утицати само на догађаје у нашим животима, већ и на наше расположење и унутрашњи мир
Субота, 20. септембар сматра се најмирнијим даном у лунарном календару, и препорука је да је проведемо без "загађења", не само лоших речи и дела, већ и непријатних мисли. Негативна енергија могла би да поремети равнотежу у нама и око нас, а последице се не могу лако предвидети.
Зато је савет да емоције држимо под контролом, пазимо шта говоримо и избегавамо критике и тешке речи. Најбоље је дан започети медитацијом, али и ако то не успемо, мир ће природно доћи до поподнева.
Ово је посебно добро време да проведемо тренутке са породицом, њихове речи и савети могу нам донети неочекивану вредност.
Недеља, 21. септембар пада на први дан лунарног месеца, па није погодно време за напорне активности. Енергије ће бити мало, али зато машти можемо дати крила и замишљати како остварујемо и наизглед недостижне снове. Ипак, поверење према странцима, нарочито у вези са новцем, требало би избегавати. Чак и ако време буде лепо, најбоље је ограничити контакте и посветити се себи.
Близанци
Близанце очекује пријатно изненађење у виду добитка који нису планирали. Савет је да не журе са трошењем, већ да сачекају неколико дана и пажљиво испланирају куповине. Само тако ће избећи непотребно расипање и набавити оно што је заиста значајно и корисно.
Стрелац
Стрелчевима звезде поручују да је време да покрену пројекат који одавно одлажу – највероватније реновирање. Ипак, викенд је идеалан не за радове, већ за планирање, одабир и куповину материјала. Управо сада могу пронаћи савршен избор који ће им помоћи да остваре своје идеје.
Јарац
Јарчевима се саветује да викенд посвете породици и драгим људима. Ако дуго нису имали заједничко окупљање, ово је прави тренутак да се то промени. Такво дружење донеће им позитивне емоције и обновити енергију која им је у последње време опала. Породични ручак или вечера неће донети само лепу атмосферу, већ и унутрашњи мир који им је потребан.