ОВИХ ПЕТ ЗНАКОВА МОРАЋЕ ПРАВУ ЉУБАВ ДА ДОЖИВЕ У ДРУГОМ БРАКУ То ће бити све што су сањали, разводи им нису непознати

19.09.2025.
Ако тренутно немате среће у љубави, не брините, можда ће вам други брак бити све оно о чему сте икада сањали.

Астрологија нам омогућава већи увид у нашу личност али и о начину на који приступамо у везама. Често можемо видети кроз наш хороскопски знак када ћемо доживети праву љубав, колико ћемо пута бити у брачној заједници...

Ован

Овнови су познати по страственој и ватреној природи. У своје друге бракове уносе исти ентузијазам и узбуђење које су имали у првом. Ован је одлучан и упоран и не боји се да преузме иницијативу у подгревању романсе. Спонтани су, често изненађују партнере промишљеним гестовима, а воле авантуре и нова искуства. Овнови су природни романтичари, што их чини вештима у паљењу варница у другом браку.

Бик

Биковима влада Венера, планета љубави, што их чини романтичнима. У друге бракове доносе сензуалност и стабилност. Бик одваја своје време да изгради снажну емоционалну везу с партнером, стварајући чврсте темеље за романсу. Они цене финије ствари у животу и уживају у мажењу и обасипању вољених особа љубављу и поклонима. Бик је знак који зна како да учини да се партнери осећају цењено и вољено, поново распирујући романсу без напора.

Рак

Ракови су дубоко емотивни и брижни. У другом браку бригом и пажњом истичу романтичну страну. Они су емпатични и интуитивни, често осећају партнерове потребе и жеље, а да они не морају рећи ни реч. Ракови стварају топлу атмосферу пуну љубави, осигуравајући да њихов однос делује као сигурно уточиште. Њихова непоколебљива емоционална подршка и приврженост поново распламсавају страст.

Вага

Ваге су познате по љубави према равнотежи и хармонији. У другом браку бриљирају у поновном покретању романсе шармом. Способност Ваге да види обе стране ситуације чини их одличним у склапању комуникација и решавању сукоба с љубазношћу. Воле да стварају лепа и романтична окружења, која могу поново да запале искру у њиховим везама. Природна харизма и грациозност Ваге чине их мајсторима љубави и поновном покретању романтике.

Рибе

Рибе су сањари и идеалисти. У другом браку бриљирају кроз своје дубоке емоционалне везе. Невероватно су емпатичне и пуне разумевања, због чега се њихови партнери осећају истински виђенима и цењенима. Рибе су креативне и маштовите, често у односе уливају осећај магије и чуда. Они уносе осећај духовне и емоционалне дубине у своја партнерства, поново распламсавајући романтичне пламенове. Развод им није непознаница јер су спремни увек поново да воле, неког новог. 
 

