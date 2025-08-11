clear sky
НЕЋЕ ИХ ВЕЛИКЕ ПАРЕ Ова 3 знака ће увек бити празних џепова! Никада се НЕЋЕ ОБОГАТИТИ, а звезде знају и зашто

11.08.2025. 23:42 23:46
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
хороскоп
Фото: pexels.com

Према мишљењу астролога, постоје три хороскопска знака која имају најмање шансе да се обогате.

А главни разлог јесте њихова неодлучност, због које пропуштају шансе и задовољавају се малим стварима.

Како преноси dnevno.rs., немају довољно храбрости да остваре своје жеље.

ВАГА

Генерално се сматрају да су перфекционисти и самокритичари. Често да би покренули посао, неопходно им је да себе увере да су способне за то.  Дуго се двоуме, јер фактор ризика их спречава да пристану и упусте се у самосталне пословне воде. Због њихове неодлучности, губе добре прилике.

БЛИЗАНЦИ

Неодлучни, такви какви су, Близанцима добре пословне понуде скоро увек измичу. Неретко их неодлучност и несигурност кошта веома битних животних тренутака и потеза.

Док се Близанци премишљају шта би могли и како би то извели, неко може да дође на исту идеју и преотме им посао.

РИБЕ

Воле да играју на сигурно и нису знак који се упушта у велике ризике. Сматрају се доста обазривим и тако пропуштају ствари и прилике у животу како новчане, тако и пословне и љубавне.  Врло тешко излазе из зоне комфора, преноси Крстарица.
 

Астро хороскоп хороскопски знак хороскопски знаци
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
