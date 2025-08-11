НЕДЕЉНИ ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП (11.8–17.8) Биковима прилив стиже крајем недеље; Близанцима неочекивани позив отвара нова врата
Пред нама је недеља у којој финансијске прилике могу доћи из неочекиваних извора, али и у којој ће бити потребно више пажње приликом управљања новцем.
Положај планета подстиче на размишљање о дугорочним улагањима и јачање финансијске стабилности, али истовремено упозорава на импулсивне потезе. Највише ће користи имати они који буду стрпљиво чекали прави тренутак за акцију.
Ован
Овновима ова недеља доноси могућност додатне зараде кроз краткорочне послове или хонорарне ангажмане. Средина недеље је повољна за преговоре и тражење повољнијих услова сарадње. Пажња је потребна приликом трошкова на личне задовољства, јер могу брзо прећи планирани буџет.
Бик
Биковима се препоручује да размотре улагања у нешто што доноси дугорочну корист, чак и ако почетна добит не делује велика. Прилив новца је могућ крајем недеље, али би било добро да се не троши одмах. Сарадња са члановима породице може бити кључна за решавање финансијских обавеза.
Близанци
Близанци ће током ове недеље бити у прилици да кроз комуникацију или рад са људима прошире извор прихода. Неочекиван позив или предлог може отворити нова врата. Савет је да се пре прихватања било какве понуде пажљиво проуче сви детаљи.
Рак
Раковима стиже могућност да наплате стари дуг или заврше договор који је био у застоју. Ово је добра недеља за размишљање о уштедама и смањењу непотребних трошкова. Повољан аспект крајем периода може донети подршку у виду савета или препоруке од утицајне особе.
Лав
Лавовима се отвара прилика да започну нови посао или пројекат који има потенцијал да временом донесе солидан приход. Преговори са партнерима могу бити напети, али ће резултат бити у корист Лава ако остане истрајан. Могући су и додатни трошкови везани за репрезентацију или јавни наступ.
Девица
Девицама ће ова недеља донети нешто мирнији финансијски ритам, али и прилику да се посвете дугорочном планирању. Ситни трошкови могу се нагомилати ако не буде постојала строга контрола. Време је повољно за учење или обуку која ће касније донети већу зараду.
Вага
Вагама се препоручује да током ове недеље посебно обрате пажњу на финансијске уговоре. Могућа је прилика за заједничко улагање, али само ако се све стране јасно договоре о условима. Крај недеље доноси позитиван исход неког ранијег спора или преговора.
Шкорпија
Шкорпијама је пред нама период када ће труд на послу бити директно награђен финансијским бенефитом. Могућа је прилика за додатни приход кроз повремене послове. Ипак, требало би бити обазрив са позајмљивањем новца, јер би враћање могло потрајати.
Стрелац
Стрелчевима се отварају могућности кроз сарадњу са иностранством или рад на даљину. Повољни дани за финансије су у уторак и петак. Потребно је пажљиво планирати трошкове путовања или усавршавања.
Јарац
Јарчеви ће током ове недеље имати прилику да реше питање заједничких финансија, било у породици или са пословним партнерима. Могуће је да ће бити потребна компромисна решења. Ситуација ће се стабилизовати до краја периода.
Водолија
Водолије могу добити интересантну понуду за сарадњу, али ће бити неопходно да се пажљиво процени однос уложеног и добијеног. Средина недеље доноси неочекивану подршку или савет који ће помоћи у финансијском одлучивању. Чување дела прихода за будуће трошкове биће мудар потез.
Рибе
Рибама ова недеља доноси стабилан прилив новца, али и потребу за већом штедљивошћу. Добро је време за проналажење додатних извора прихода кроз хобије или креативне активности. Пожељно је избегавати нагле куповине и финансијске ризике.