НОВЧАНИ ХОРОСКОП ОД 1. ДО 7. СЕПТЕМБРА: Вагама стижу неочекивани приливи новца, Девицама прилика за велику куповину
Завирите међу звезде и погледајте да ли вас чека добитак или треба да припазите на своје новчанике
Новац није све, али у овој недељи многима ће бити кључна тема. Некоме се отварају прилике за озбиљан добитак, док ће други морати да припазе на исхитрене потезе.
Погледајте шта вам звезде поручују када је реч о финансијама у првој недељи септембра.
Ован
Преузмите велике и озбиљне задатке – само тако можете да очекујете пристојну зараду. Ситнице и споредни послови само би вам одузели време и енергију.
Бик
Кључ успеха је у дисциплини и праћењу јасног плана. Држите се онога што сте зацртали и не дозволите да вас ометају неважне приче. Награда неће изостати.
Близанци
Ако вам тренутно недостаје новца, подршка породице или пријатеља је право решење. Никако се не задужујте у банци – то би могло да вас доведе у озбиљне проблеме.
Рак
На корак сте до важног професионалног и финансијског успеха, али не журите! Пренагљена одлука могла би да поквари све на чему сте радили.
Лав
Сјајна недеља за све који се баве креативним послом. Чак и они који раде у техничким областима успеће да направе искорак ако приступе послу на маштовит начин.
Девица
Права прилика за велику куповину коју већ дуго планирате! Све што сада уложите биће квалитетно и дуготрајно.
Ваге
Неочекивани приливи су на помолу. Потрошите их паметно – најбоље на нешто о чему одавно маштате, а до сада нисте могли да приуштите.
Шкорпија
Недеља је идеална за разне финансијске потезе – од мањих до озбиљних. Посебно су повољни уговори и договори на дуже стазе.
Стрелац
Обратите пажњу на информације које долазе изненада и из различитих извора. Биће драгоцене за ваш посао, а самим тим и за приход.
Јарац
Немојте трошити време на ствари које вам не доносе ни новац ни задовољство. Бирајте оно што вам доноси и корист и личну сатисфакцију.
Водолија
Велике финансијске одлуке одложите бар за следећу недељу. У супротном бисте могли да направите озбиљан пропуст с лошим последицама.
Рибе
Ових дана вам се може указати нова пословна шанса или понуда за бољу позицију. Слободно је прихватите – обећава и на професионалном и на материјалном плану.
Glossy.espreso.co.rs