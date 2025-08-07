ОВО ЈЕ МАСОВНИ ТРЕНД Људи стављају краставце у прозор ЕВО ЗАШТО ТО РАДЕ
Нови тропски талас стиже у Србију и природно је што желите да отворите прозоре и врата како бисте омогућили улаз свежег ваздуха у дом. Али, отворени прозори истовремено позивају муве да уђу и зује по кући.
Поред тога што су досадне, кућне мушице преносе више од 100 различитих патогена, укључујући бактерије, гљивице, вирусе и паразите.
Познато је да муве преносе више десетина болести и могу да допринесу тровању храном ширењем бактерија. Према мишљењу стручњака, јефтин и једноставан начин да муве држите даље од свог дома јесте да ставите кришке краставца на прозоре.
Како краставац тера муве из куће?
Краставац садржи природна хемијска једињења у кори која ослобађају мирис који је за муве изузетно непријатан. Такође, висок садржај воде и блага киселост овог поврћа могу да утичу на њихове сензорне рецепторе.
Глен Пескет, стручњак за "уради сам" у Сактон Блејдсу, каже да постављање кришки краставца на улазне тачке куће - као што су прозорске даске - може да делује као природно средство које тера муве да беже што даље од вашег дома.
"Многи користе спрејеве за муве како би се решили ових инсеката, али једноставно природно решење може да учини чуда. Кришке краставца су ефикасан начин да их се решите. Муве не подносе мирис краставаца, посебно оних горких, тако да ово поврће делује као природно средство одвраћања", објашњава Пескет.
Постављање кришки краставца око куће ствара природну баријеру коју муве не подносе. За најбоље резултате, Пескет саветује да поставите тацнице са кришкама краставаца поред прозора, улазних врата и канти за смеће. Такође, препоручује да их замените сваких